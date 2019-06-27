شركة "أوبو" تتيح الدردشة والمكالمات مجانا بدون إنترنت

أعلنت شركة أوبو Oppo عن تقنية اتصالات خاصة جديدة مصممة للسماح للأشخاص بالاتصال أو الدردشة عبر مسافات متوسطة دون استخدام الشبكات الخلوية أو Wi-Fi أو البلوتوث.
وكشفت الشركة عن بروتوكول جديد أطلقت عليه MeshTalk، وهو نظام لامركزي من طرف إلى طرف.
وقالت أوبو إن النظام الجديد يمكن أن يغطي حتى 3 كيلومترات في الهواء الطلق أو أكثر في البيئات الأكثر ازدحامًا والتي يمكن فيها استخدام ترحيل الإشارة بين الأجهزة.
وتستطيع أجهزة أوبو إنشاء شبكات محلية مخصصة عبر منطقة واسعة والتواصل المباشر مع بعضها البعض دون الحاجة إلى محطات أساسية.
وأشارت الشركة إلى أن MeshTalk ليس له تأثير كبير على عمر البطارية، ويعمل في وضع الاستعداد لمدة 72 ساعة بحيث يمكن الوصول للهواتف في حالة الطوارئ عند انخفاض الطاقة.
وتعمل أوبو لتمكين استخدام بروتوكول MeshTalk في المواقف التي لا يكون هناك إمكانية الوصول إلى الإنترنت أو عندما تكون الشبكات التقليدية مزدحمة للغاية، مثل الحفلات الموسيقية أو بعد الهبوط في مطار أجنبي.
وستكشف الشركة عن تفاصيل البروتوكول الجديد في معرض ومؤتمر MWC في شانغهاي.
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