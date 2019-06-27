شكرا لقرائتكم ألمانيا ملجأ الأتراك الهاربين من نظام أرودغان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - برلين - «الحياة» | منذ 3 ساعات في 27 يونيو 2019 - اخر تحديث في 26 يونيو 2019 / 21:38

كشفت تقارير حديثة عن تزايد معدلات طلبات لجوء الأتراك إلى دول الاتحاد الأوروبي هرباً من السياسات التي ينتهجها النظام التركي ضد المعارضين سواء من عامة الشعب أو الفنانين أو كتاب الرأي، فيما تصدرت ألمانيا مقدمة الدول الأكثر استقبالاً للفارين من جحيم أنقرة.



وبحسب بيانات وزارة الداخلية الألمانية فإن طلبات لجوء الأتراك إلى برلين زاد بنسبة 25 في المئة في 2018 عن العام الذي سبقه مع تزايد حدة الأزمة الاقتصادية التي يعانيها الأتراك وحملات القمع، فيما سجلت بيانات الهجرة في الفترة بين عامي 2016 و2017 عدد 8483 طلب لجوء عام 2017.

وزادت النسبة بين عامي 2013 و2015، تقدم 1800 تركي فقط بطلبات لجوء إلى برلين، غير أن العدد ارتفع إلى 8483 في عام 2017، وتجاوز 10 آلاف طلب خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر من العام الماضي حسب بيانات المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين.

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وشهدت العلاقات الألمانية التركية في الفترة الماضية توترات عدة كان آخرها تضييق الخناق على الصحافيين الألمان في تركيا، لغرض الحد من حرية التعبير، الأمر الذي انتقدته ألمانيا كثيراً في صحافتها المحلية، والتي عادت لتداول نبأ خسارة أردوغان في انتخابات بلدية إسطنبول بعد فوز المرشح أكرم إمام أوغلو برئاستها.

وعنونت صحيفة دويتشه فيله الألمانية على صفحاتها بـ «عصر أردوغان ينتهي»، متمنية «فترة تقاعد هنيئة له لو كانت تركيا دولة تتمتع بديمقراطية حقيقية، لكنها ليست دولة ديمقراطية، وأردوغان ليس ديمقراطيًا».

وكانت ألمانيا ألغت فيما مضى فعاليات تركية قرر أردوغان تنظيمها بألمانيا للتسويق لحملته الانتخابية للاجئين الأتراك في ألمانيا وهو ما أثار غضبه، رغبة منه في استغلال الأتراك هنالك، والذين زادت طلبات لجوئهم في أعقاب محاولة الانقلاب بتركيا في 2016، عقب أن كثف نظامه من عملية القمع والمطاردة لكل من يشكك في انتمائه لحركة الخدمة التي يقودها المعارض التركي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن.