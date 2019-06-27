شكرا لقرائتكم عودة الطيران بين روسيا ومصر على جدول أعمال لقاء بوتين والسيسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - دبي - «الحياة» | منذ 4 ساعات في 27 يونيو 2019 - اخر تحديث في 26 يونيو 2019 / 21:08

يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، على هامش فعاليات قمة مجموعة العشرين التي تعقد في اليابان، في قمة ستكون على اجندتها عودة الحركة الجوية كاملة بين روسيا ومصر.



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وأوضح مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، اليوم الأربعاء، أن عودة حركة الطيران كاملة بين البلدين على جدول أعمال الزعيمين.

وأضاف أوشاكوف أن «العمل المشترك قائم لاستئناف الرحلات الجوية إلى الغردقة وشرم الشيخ».

وأعلن أوشاكوف، في وقت سابق، أنه بعد فعاليات قمة مجموعة العشرين، من المقرر أن يلتقي الرئيس الروسي مع نظيره المصري.

وتستضيف مدينة أوساكا اليابانية، يومي 28 و29 يونيو (حزيران) الجاري، قمة مجموعة «العشرين الكبار» بنسختها لهذا العام. وتواجه الدول الأعضاء العديد من التحديات الاقتصادية والسياسية، وستكون هذه أول قمة لمجموعة العشرين تستضيفها اليابان.