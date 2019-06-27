شكرا لقرائتكم بيدرسون يزور دمشق لوضع اللمسات الأخيرة على لجنة الدستور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - دبي - "الحياة" | منذ 5 ساعات في 27 يونيو 2019 - اخر تحديث في 26 يونيو 2019 / 21:06

يجري الموفد الأممي إلى سورية غير بيدرسون، زيارة إلى دمشق يلتقي فيها مسؤولين في النظام السوري.



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وذكر نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، في تصريحات لوكالة تاس الروسية، اليوم الأربعاء، إن بيدرسون سيزور دمشق قريبًا لوضع اللمسات الأخيرة على قوائم اللجنة الدستورية السورية.

وأضاف: "المشاورات مع الموفد الأممي تُعقد باستمرار، نعلم أن بيدرسون يخطط الآن للذهاب إلى دمشق، هذه رحلة مهمة للغاية لوضع اللمسات الأخيرة على القوائم".

وتعتبر هذه الزيارة الرابعة لبيدرسون إلى دمشق منذ توليه مهمته في كانون الثاني (يناير) الماضي، كما التقى أطراف النزاع السوري والدول المعنية بالشأن السوري.

وكان بيدرسون، أعلن أنه يمكن تشكيل اللجنة الدستورية السورية خلال صيف العام الجاري.