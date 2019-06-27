شكرا لقرائتكم مايك بنس: نشر إيران للإرهاب يجب أن ينتهي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - واشنطن - «الحياة» | منذ 5 ساعات في 26 يونيو 2019 - اخر تحديث في 26 يونيو 2019 / 21:04

أكد نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، أن أميركا ستستمر في الوقوف مع الشعب الإيراني من أجل مستقبل أفضل لهم، مبيناً أن النظام الإيراني يعد الراعي الرئيسي للإرهاب في العالم، وأنهم نشروا الإرهاب على مدار أربعين عاماً، مشدداً على أنه يجب أن تنتهي تلك الأيام.



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وأشار بنس في حوار مع قناة (سي بي اس) الاثنين الماضي، إلى مظاهرات أنصار منظمة مجاهدي خلق أمام البيت الأبيض يوم الجمعة 21 يونيو قائلًا: «ما نريد أن نفعله هو الوقوف مع الشعب الإيراني، الذي تجمع الآلاف منهم أمام البيت الأبيض يوم الجمعة، وخرج عشرات الآلاف منهم إلى الشوارع في العام الماضي في مظاهرات في مختلف أنحاء إيران. نحن نريد أن نقف بجانبهم لنشاهد تطوير إيران و خطوة نحو مستقبل لنيل الحرية».

وأضاف: «بعد ثورة 2009، أوضحت الولايات المتحدة أننا مع الشعب الإيراني. أعتقد أن قرار الرئيس بالامتناع عن توجيه ضربة عسكرية عندما علم أن ذلك قد يودي بحياة 150 إيرانيًا، آمل أن يرسل رسالة إلى الشعب الإيراني مفادها أننا بينما نقف بحزم ضد الملالي، فإننا نعلق آمالاً كبيرة على الشعب الإيراني».

وشدد بنس على أنه «حان الوقت لإيران كي تدرك أن الولايات المتحدة الأميركية لن تسمح لها أبدا بالحصول على سلاح نووي. وستشكل تهديدًا لبلادنا وتهديدًا لإسرائيل والعالم».

ورداً على سؤال مذيعة قناة سي بي اس بشأن العملية الأميركية السيبرانية لاستهداف المنشآت الصاروخية ومنصات إطلاق الصواريخ للنظام الإيراني قال: «كما تعلمون نحن لا نعلق أبدًا على العملية السرية».