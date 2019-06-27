شكرا لقرائتكم السيسي إلى اليابان للمشاركة في قمة العشرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة – «الحياة» | منذ 6 ساعات في 26 يونيو 2019 - اخر تحديث في 26 يونيو 2019 / 21:05

غادر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي القاهرة اليوم متوجهاً إلى اليابان، للمشاركة في قمة العشرين والتي تنطلق 28 حزيران (يونيو) الجاري، وذلك في ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، والعلاقات التي تربط القاهرة وطوكيو.



وقال الناطق باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، إن مشاركة السيسي في القمة الاقتصادية تأتي تلبيةً لدعوة من رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الذي تتولى بلاده الرئاسة الحالية للمجموعة ولما تمثله مصر من ثقل على الصعيدين الإقليمي والدولي، في وقت يعقد الرئيس لقاء مع آبي وعدد من القادة اليابانيين لتعزيز التعاون بين البلدين.

ومن المقرر وفق الناطق، أن يركز الرئيس المصري خلال أعمال القمة على مختلف الموضوعات التي تهم الدول النامية بوجه عام والإفريقية على وجه الخصوص، لا سيما فيما يتعلق بأهمية تعزيز الجهود الدولية لتيسير اندماج الدول النامية في الاقتصاد العالمي، علي خلفية ما يوفره من فرص ومزايا تساهم في تحقيق النمو الاقتصادي.

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كما سيؤكد السيسي ضرورة تقديم المساندة الفعالة للدول النامية في سعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، بما في ذلك تيسير نقل التكنولوجيا إليها، وتوطين الصناعة، ودفع حركة الاستثمار الأجنبي إليها، فضلاً عن ضرورة التزام الدول المتقدمة بتعهداتها في إطار اتفاقية باريس لتغير المناخ، وتمكين الدول النامية من زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأوضح الناطق باسم الرئاسة أن برنامج زيارة السيسي يتضمن عقد مباحثات قمة مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية الآخذة في التنامي خلال الأعوام الأخيرة، وذلك على نحو يحقق المصالح المشتركة للدولتين والشعبين، فضلاً عن مواصلة المشاورات والتنسيق السياسي المتبادل حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وفي سياق متصل، يعقد الرئيس لقاءً مع نخبة من مجتمع رجال الأعمال الياباني ورؤساء كبرى الشركات اليابانية العاملة في مصر، وذلك لبحث سبل دفع التعاون فى المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الجانبين.

كما يجتمع الرئيس على هامش قمة العشرين بعدد من رؤساء الدول والحكومات المشاركين في القمة، وذلك للتباحث حول دفع أطر التعاون الثنائي والتشاور حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية.