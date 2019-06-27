شكرا لقرائتكم طلاب جزائريون يتظاهرون ضد منع الراية الأمازيغية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الجزائر - أ ف ب | منذ 6 ساعات في 26 يونيو 2019 - اخر تحديث في 26 يونيو 2019 / 16:38

تظاهر مئات الطلاب والأساتذة في الجزائر العاصمة تحت شعار الدفاع عن الراية الأمازيغية التي أصبحت ممنوعة بعد تحذيرات رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق قايد صالح، بحسب مراسل وكالة "فرنس برس".



وأمام هذا المنع قرّر العديد من الطلاب رسم حرف "ياز" على وجوههم، وهو من حروف لغة التيفيناغ الأمازيغية والذي يتوسط الراية الأمازيغية باللون الأحمر إلى جانب الخطوط الثلاثة بالألوان الأصفر والأزرق والأخضر. ,ارتدت طالبات اللباس التقليدي الأمازيغي المتميز بقماشه الحريري وألوانه الفاقعة ردّاً على تحذيرات صالح.

وكان رئيس الأركان قال إنه أعطى الأوامر لقوات الأمن من أجل منع أي "راية أخرى" في التظاهرات، غير العلم الجزائري، وهو ما تم تطبيقه خلال تظاهرة يوم الجمعة الماضي، حيث تم حجز أعلام أمازيغية وتوقيف 18 متظاهراً وتقديمهم للقضاء الذي أمر بحبسهم في انتظار محاكمتهم بتهمة "المساس بوحدة الوطن" .

وبحسب مصدر قضائي فإن الشرطة أوقفت طالبين، كانا يحملان الراية الأمازيغية وقامت بتقديمهما أمام النيابة بمحكمة سيدي امحمد بوسط العاصمة، حيث أمرت بـ"الافراج عنهما مع ابقائهما تحت الرقابة القضائية" في انتظار محامتهما بنفس تهمة المتظاهرين الـ18.

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وقامت قوات الشرطة بحجز العديد من الأعلام التي كان الطلاب يحملونها، بحسب شهود تحدثوا لوكالة "فرنس برس".

وتجمع الطلاب في ساحة الشهداء أسفل حي القصبة العتيق وسط الجزائر العاصمة، ثم ساروا في مربعات منظمة نحو ساحة البريد المركزي القلب النابض لكل التظاهرات منذ بداية الحركة الاحتجاجية في 22 شباط (فبراير) الماضي.

وردّد الطلاب في تظاهرتهم الـ18، شعار "عرب وقبائل (أمازيغ) إخوة وقايد صالح مع الخونة" و"وحدة وطنية، لا للجهوية". وقالت نورة، طالبة بكلية الحقوق والعلوم القانونية، لوكالة "فرنس برس": "أنا لا أتحدث الأمازيغية لكني أرتدي الفوطة الأمازيغية للتعبير عن دعمي للهوية الأمازيغية".

وأوضحت أستاذة العلوم السياسية في "جامعة الجزائر" لويزة دريس آيت حمادوش لوكالة "فرنس برس" أن "المتظاهرين أرادوا الرد على قايد صالح من خلال ارتداء الزي الأمازيغي أو برسم الرمز الأمازيغي على وجوههم".