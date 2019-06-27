شكرا لقرائتكم 14 ألف شخص بينهم 177 طفلًا قتلوا تحت التعذيب في سورية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - دبي - "الحياة" | منذ 6 ساعات في 26 يونيو 2019 - اخر تحديث في 26 يونيو 2019 / 21:01

وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل ما لا يقل عن 14227 شخصاً في سورية تحت التعذيب، منذ عام 2011.



وفي تقرير نشرته الشبكة لمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، اليوم الأربعاء، قالت فيه إن 14227 شخصاً قتلوا بسبب التعذيب، بينهم 177 طفلًا و62 امرأة. وفي تقرير نشرته الشبكة لمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، اليوم الأربعاء، قالت فيه إن 14227 شخصاً قتلوا بسبب التعذيب، بينهم 177 طفلًا و62 امرأة. واتهم التقرير جميع أطراف النزاع السوري بالمسؤولية عن التعذيب، مشيرًا إلى أن النظام السوري مسؤول عن 98 في المئة من حالات القتل تحت التعذيب، تليه التنظيمات المتشددة بنسبة 0.39 في المئة وفصائل المعارضة 0.3 في المئة، ومثلها قوات سورية الديموقراطية (قسد). Advertisements ووفق تقرير الشبكة فإن أبرز أسباب وفاة المعتقلين في سجون النظام السوري هو إهمال الرعاية الصحية، مشيرًا إلى أن المعتقلين في السجون السورية يفتقرون لأدنى شروط السلامة الصحية، نقلًا عن ناجين من الاعتقال. كما أن ظاهرة الفصل تعتبر من أبرز مسببات وفاة المعتقلين في سجون النظام، وفق الشبكة، وهي ظاهرة يصاب صاحبها بحال هذيان شديد وفقدان الذاكرة وبكاء هيستيري تؤدي به إلى الوفاة، نتيجة تعرضه للضرب والإذلال وقلة النوم والطعام. وأشارت الشبكة إلى أن 8 في المئة من المعتقلين الذي قضوا تحت التعذيب، توفوا بسبب ظاهرة الفصل. واستعرض التقرير أبرز المعتقلين الذين قتلوا في سجون النظام السوري، كما استعرض أبرز المتوفين تحت التعذيب على يد تنظيم "داعش" و"هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقاً) وقوات سوية الديموقراطية وفصائل المعارضة. وطالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان المجتمع الدولي ومجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة المسؤولين عن القتل تحت التعذيب، بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب. كما طالبت بحماية من تبقى على قيد الحياة في معتقلات النظام السوري. وقدرت عددهم بنحو 143 ألف معتقل.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 14 ألف شخص بينهم 177 طفلًا قتلوا تحت التعذيب في سورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الحياة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.