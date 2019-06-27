شكرا لقرائتكم الامن العراقي يعتقل 6 "دواعش" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - دبي - "الحياة" | منذ 7 ساعات في 26 يونيو 2019 - اخر تحديث في 26 يونيو 2019 / 20:12

أعلن العراق أمس الثلثاء، أن اجهزته الأمنية تمكنت من توقيف 6 من عناصر تنظيم "داعش" الارهابي خلال حملة دهم واسعة.



وقالت خلية الإعلام الأمني، في بيان نشرته وكالة الانباء العراقية (واع) مساء أمس الثلثاء: تم "القبض على اربعة من عناصر داعش عملوا بأسماء وكنى مختلفة مع العصابات الإرهابية". وذكر البيان ان "قوة من وكالة الاستخبارات ألقت القبض على أربعة من عناصر داعش، عملوا بأسماء وكنى مختلفة مع العصابات الإرهابية".

وأضاف انه تم كشفهم وفق الوثائق الموجودة لدى مديرية استخبارات ومكافحة ارهاب نينوى، فضلا عن مذكرات القبض الصادرة من المحاكم المختصة بحقهم.

وبالتزامن أكد قائد شرطة صلاح الدين اللواء قنديل خليل محمد الجبوري، في تصريحات نقلتها وكالة الانباء العراقية مساء الثلثاء، "أعتقال إرهابيين أثنين والعثور على 7 قنابر هاون وحاوية عتاد أثناء عمليات تفتيش"، مشيراً الى ان جميع الأسحلة والأعتدة التي عثر عليها تعود من مخلفات عصابات داعش الارهابية".