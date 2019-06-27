شكرا لقرائتكم مقتل جنديَين أميركيين في أفغانستان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - كابول - أ ف ب - | منذ 7 ساعات في 26 يونيو 2019 - اخر تحديث في 26 يونيو 2019 / 16:37

قُتل جنديان أميركيان اليوم الأربعاء في أفغانستان، بعد يوم على زيارة مفاجئة الى كابول لوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الذي أعرب عن أمله بالتوصل قريباً إلى اتفاق سلام مع حركة "طالبان" "قبل 1 أيلول (سبتمبر)" المقبل.



وأعلنت الحركة عن نصب مكمن في إقليم ورداك، قرب كابول، أدى الى مقتل جنديَين أميركيين.

وقُتل 9 جنود أميركيين منذ مطلع العام 2019 في أفغانستان، في مقابل 12 عام 2018. وقُتل حوالى 2300 جندي أميركي وجُرح أكثر من 20400 في أفغانستان منذ غزوها عام 2001.