شكرا لقرائتكم مقتل جندي تركي وإصابة خمسة آخرين في هجوم شنّه الأكراد في شمال غربي سورية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - اسطنبول - أ ف ب | منذ 7 ساعات في 26 يونيو 2019 - اخر تحديث في 26 يونيو 2019 / 19:44

قُتل جندي تركي وأصيب خمسة آخرين بجروح اليوم الأربعاء في هجوم شنّته وحدات حماية الشعب الكردية على موقع عسكري تركي في شمال غرب سورية، وفق ما أعلنت أنقرة والمرصد السوري لحقوق الإنسان.



وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان إن «أحد (جنودنا) سقط شهيداً وأصيب خمسة بجروح أثناء مواجهة» مع وحدات حماية الشعب الكردية.

وأوضح المرصد أن الهجوم وقع في شمال محافظة حلب، مشيراً إلى أن المقاتلين الأكراد أطلقوا قذائف على الموقع التركي.

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ووحدات حماية الشعب الكردية هي فصائل كردية تدعمها الولايات المتحدة والدول الغربية لمحاربة تنظيم «داعش» في شمال سورية. إلا أن أنقرة تعتبرها تنظيماً «إرهابياً» بسبب ارتباطها الوثيق بحزب العمال الكردستاني.

وتحصل اشتباكات بشكل منتظم بين القوات التركية والمقاتلين الأكراد ما يهدد بمفاقمة الوضع.

ومنذ 2016، شنّت تركيا هجومين في شمال سورية ضد مواقع لوحدات حماية الشعب الكردية وتهدد بشكل منتظم بإطلاق عملية جديدة.

ويندرج النزاع بين أنقرة ووحدات حماية الشعب الكردية في إطار نزاع أوسع يمزّق سورية منذ 2011 وأدّى إلى مقتل 370 ألف شخص ونزوح الملايين.