شكرا لقرائتكم فوضى في قصر عدل بعبدا إثر توقيف محاميين والقاضية عون تستنجد بالقوى الأمنية بعد خلع بابها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 8 ساعات في 26 يونيو 2019 - اخر تحديث في 26 يونيو 2019 / 19:40

شهد قصر العدل في بعبدا حالة بلبلة، جراء إشكال كبير حصل في مكتب المدعي العام لجبل لبنان القاضية غادة عون، على خلفيّة إصدارها قرارا بتوقيف المحاميين هيام دندش وزوجها موسى العوطة، بعد تلاسن بينهم، وأحالتهما على قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور.



وعلى الأثر، تجمع عدد كبير من المحامين وسط حالة من الهرج والمرج والفوضى عمّت قصر العدل، وخلعوا باب مكتب القاضية عون محاولين الدخول عنوة وطالبوا بإضراب عام وشامل نتيجة قرارها، الأمر الذي دفع بالقاضية عون إلى طلب مؤازرة القوى الأمنية لفض الإشكال وتوقيف المحامين الذين اعترضوا في الخارج. وقامت القوى الامنية باقفال مداخل قصر عدل بعبدا. وعلى الأثر، تجمع عدد كبير من المحامين وسط حالة من الهرج والمرج والفوضى عمّت قصر العدل، وخلعوا باب مكتب القاضية عون محاولين الدخول عنوة وطالبوا بإضراب عام وشامل نتيجة قرارها، الأمر الذي دفع بالقاضية عون إلى طلب مؤازرة القوى الأمنية لفض الإشكال وتوقيف المحامين الذين اعترضوا في الخارج. وقامت القوى الامنية باقفال مداخل قصر عدل بعبدا. ولاحقا ترك القاضي منصور المحاميين دندش والعوطة بسندي إقامة. وإنطلاقاً من الحصانة التي يتمتعان بها، تقدم المحاميان بشكوى قضائية ضد المدعي العام لجبل لبنان، أمام رئاسة التفتيش القضائي، متهمين إياها بـ"تجاوز حدود السلطة القضائية وامتهان كرامة محامين ما أدى الى بلبلة في صفوفهم".



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