شكرا لقرائتكم المحكمة العليا في البرازيل ترفض طلباً لإطلاق لولا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - برازيليا - أ ف ب - | منذ 8 ساعات في 26 يونيو 2019 - اخر تحديث في 26 يونيو 2019 / 15:41

رفضت المحكمة العليا في البرازيل طلباً لإطلاق الرئيس السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا من سجنه، فيما تدرس المحكمة إذا كان القاضي الذي دانه متحيّزاً في هذا الملف.



وصوّتت المحكمة بغالبية 3 قضاة في مقابل 2 لإرجاء النقاش حول كون وزير العدل سيرجيو مورو محايداً أم لا، عندما دان لولا للمرة الأولى عام 2017 ثم رفض استئنافاً لإطلاقه.

على صعيد آخر، ألغى الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو مرسوماً يخفّف ضوابط امتلاك السلاح، بعدما واجه عراقيل قضائية وسياسية.

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وجاء إلغاء المرسوم عشية جلسة للمحكمة العليا لمناقشة دستورية المرسوم الذي يتيح لملايين البرازيليين حمل السلاح في الشارع، بعدما كان مجلس الشيوخ صوّت ضده الأسبوع الماضي.

وكان بولسونارو وقّع في أيار (مايو) الماضي مرسوماً يتيح لآلاف البرازيليين، من سائقي شاحنات وساسة وصيادين وحتى صحافيين، حمل سلاح في الشارع أو في أماكن عملهم، من دون أن يكونوا مضطرين لإثبات ما يبرّر امتلاكه.

لكن المرسوم أثار جدلاً واسعاً ولقي معارضة قوية، حتى من حكام ولايات تشهد تفشياً للعنف، إذ اعتبروا أن المرسوم لا يعزّز الأمن.