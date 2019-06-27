شكرا لقرائتكم اسرائيل تحتج على زيارة الرئيس التشيلي للمسجد الأقصى وتوبخ السفير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القدس (المحتلة) - أ ف ب | منذ 8 ساعات في 26 يونيو 2019 - اخر تحديث في 26 يونيو 2019 / 19:43

احتجت إسرائيل اليوم الأربعاء على زيارة الرئيس التشيلي سيبستيان بينيرا للمسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة برفقة وزير فلسطيني.



بدأ الرئيس التشيلي الإثنين زيارة إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية، وقام أمس الثلثاء بجولة في مجمع المسجد الأقصى رافقه فيها مسؤولون فلسطينيون بينهم وزير شؤون القدس في السلطة الفلسطينية فادي الهدمي ونشرت صورهما معا على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويعتبر المسجد الأقصى الذي تديره دائرة الأوقاف الإسلامية ويخضع لمراقبة الشرطة الإسرائيلية، أحد أكثر القضايا حساسية في النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني.

ويُسمح لليهود بزيارة الموقع خلال أوقات محددة، ولكن تُمنع عليهم الصلاة فيه لتجنب التوترات.

ووفقا لوزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، فقد تم توبيخ السفير التشيلي رودريغو فيرنانديز بسبب زيارة بينيرا على اعتبار أن الزيارة تمثل "انتهاكاً للوائح والاتفاقات المسبقة".

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وقال وزير الخارجية الإسرائيلي في تغريدة له على تويتر الأربعاء "يجب فصل حرية العبادة التي تراقبها إسرائيل أكثر من أي شخص آخر، عن حماية سيادتنا على جبل الهيكل".

وتتم زيارات كبار الشخصيات الأجنبية للموقع "المضطرب" بالتنسيق مع المسؤولين الإسرائيليين.

ووفق مصدر رسمي في الوفد التشيلي فإن الزيارة كانت "خاصة"، "ورسميا شارك فيها وفد تشيلي فقط".

واستقبل الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين الأربعاء بينيرا على أن يستقبله رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو في وقت لاحق.

كما وسيلتقي بنيرا بالرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله الخميس قبل أن يتوجه إلى اليابان.

ويوجد في تشيلي أكبر جالية فلسطينية في العالم.