شكرا لقرائتكم لبنان: "الهيئة العالمية للاغاثة" في السعودية توزع كفالات على أكثر من 50 يتيما سوريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 9 ساعات في 26 يونيو 2019 - اخر تحديث في 26 يونيو 2019 / 18:56

أعلنت الهيئة العالمية للاغاثة والرعاية والتنمية في المملكة العربية السعودية في بيان، أنها قامت عبر مكتبها في لبنان بالتعاون مع بيت الزكاة والخيرات بتوزيع كفالات إلى أكثر من 50 يتيما سوريا، وذلك في مركز رعاية الأيتام والأنشطة الخيرية في حضور مسؤول الهيئة في لبنان الشيخ بلال حدارة ومدير البيت كرامي شلق وأعضاء الهيئة العليا في البيت وليد رعد ومحمود لبدة، مدير مستشفى الحنان هيثم سلطان، مدير مركز الأنشطة رفعت حولا ومدير قسم الأيتام مالك عيد.



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بداية، رحب شلق بالشيخ حدارة شاكرا الهيئة العالمية على هذه المكرمة.

كما شكر حولا الهيئة والشيخ حدارة ودعا الهيئة إلى "إعادة دعم المشاريع التي كانت تقوم بها سابقا بالتعاون مع بيت الزكاة على الصعيد الطبي والثقافي والعلمي والاغاثي".

بدوره شكر الشيخ حدارة بيت الزكاة والخيرات "على جهوده الطيبة"، آملا مزيدا من التعاون بين الطرفين.

ثم وزعت شيكات الايتام المكفولين على عائلاتهم.