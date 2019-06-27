شكرا لقرائتكم مقتل تسعة مدنيين بينهم مسعفان في غارات على شمال غرب سورية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - دبي، بيروت، نيويورك - "الحياة"، أ ف ب | منذ 9 ساعات في 26 يونيو 2019 - اخر تحديث في 26 يونيو 2019 / 19:42

قتل تسعة مدنيين بينهم مسعفان اليوم الأربعاء جراء غارات شنتها طائرات سورية وروسية على شمال غرب سوريا، في اعتداء هو الثاني من نوعه في أسبوع يستهدف سيارات اسعاف، وياتي الحادث غداة طلب الأمم المتحدة استيضاحات من روسيا حول سلسلة من الهجمات على منشآت طبية في محافظة إدلب ومحيطها.



وأحصى المرصد السوري لحقوق الانسان مقتل سبعة مدنيين في غارات شنتها طائرات سورية على مناطق عدة بينها أطراف مدينة إدلب. كما قتل مسعفان من "الخوذ البيضاء"، أي الدفاع المدني في مناطق سيطرة الفصائل المقاتلة، جراء استهداف طائرات روسية لسيارة اسعاف كانا داخلها مع عدد من زملائهما على أطراف مدينة خان شيخون. وأفاد المرصد عن مقتل مدني عاشر متأثراً بجروح سابقة أصيب بها قبل يومين في مدينة خان شيخون.

ونعت منظمة "الخوذ البيضاء" في حسابها على تويتر اثنين من "متطوعيها الشجعان" اللذين قتلاً جراء "هجوم مزدوج استهدف سيارة الاسعاف أثناء اجلائها مدنيين جرحى" من منطقة خان شيخون. وأفادت عن إصابة خمسة متطوعين آخرين بجروح جراء الاستهداف.

وفي تغريدة أخرى على تويتر، أوردت المنظمة باللغة الإنكليزية "لا يزال العالم يفشل في حمايتنا نحن وسائر العاملين في المجال الانساني".

ويأتي هذا الاستهداف بعد نحو أسبوع من مقتل ثلاثة مسعفين تابعين لمنظمة انسانية محلية، بعدما استهدفت غارة روسية سيارة اسعاف كانوا داخلها في مدينة معرة النعمان.

وفي محافظة حماة المجاورة لإدلب، أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن مقتل طفلة الأربعاء جراء قذائف صاروخية أطلقها "إرهابيو جبهة النصرة" المنتشرون في ريف ادلب الجنوبي.

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وأعلن مسؤول الشؤون الانسانية في الأمم المتحدة أمس الثلثاء أنه طلب استيضاحات من روسيا حول كيفية استخدامها للبيانات المتعلقة بمواقع العيادات والمستشفيات السورية بعد سلسلة من الهجمات على منشآت طبية.

وأبلغ وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك مجلس الأمن الدولي انه "ليس متأكدا" من أن المستشفيات التي تتشارك باحداثيات مواقعها ضمن نظام الأمم المتحدة لـ "فض النزاع" ستكون خاضعة للحماية.

ووفقا للأمم المتحدة تعرّضت أكثر من 23 مستشفى لضربات منذ أن شنت القوات السورية المدعومة من روسيا أواخر نيسان (أبريل) هجوما في منطقة إدلب التي يسيطر عليها الجهاديون.

وقال لوكوك لمجلس الأمن "لقد كتبت الى الاتحاد الروسي لطلب معلومات حول كيفية استخدام التفاصيل التي يتم تزويدهم بها من خلال آلية فض النزاع".

ونفت روسيا في شدة أن تكون حملة القصف قد استهدفت مستشفيات في منطقة إدلب، وتصر على أن العملية العسكرية تهدف إلى طرد "الإرهابيين" من المنطقة، والتي تغطيها اتفاقية خفض التصعيد التي تم التوصل اليها العام الماضي بين روسيا وإيران وتركيا.

في غضون ذلك، نفذت قوات النظام السوري اليوم أكثر من 325 ضربة جوية وبرية بريفي حماة وإدلب حيث قامت بما لايقل عن 46 غارة على أطراف معرة النعمان وحزارين وبسيدا والسكيك وكفرسجنة وحيش وربع الجور وركايا وسجنة ومدايا وحزراين بريف إدلب الجنوبي، والصخر وكفرزيتا بريف حماة الشمالي.

وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان له اليوم، أن طائرات قوات النظام السوري شنت اليوم 8 غارات على محيط خان شيخون وتل عاس وحيش جنوب إدلب فيما استهدفت بأكثر من 280 قذيفة مدفعية وصاروخية مناطق في بلدة كفرزيتا وقرية الصخر شمال حماة وبلدة الهبيط جنوب إدلب.