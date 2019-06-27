شكرا لقرائتكم لندن تتعهد دعم الاستقرار في العراق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - دبي - "الحياة" | منذ 9 ساعات في 26 يونيو 2019 - اخر تحديث في 26 يونيو 2019 / 18:58

أكد الرئيس العراقي برهم صالح، الذي يزور العاصمة البريطانية لندن، أن بلاده "لا يرغب في أن يكون مسرحا لأي عمل عدائي ضد أي من الدول المحيطة"، فيما تعهدت رئيس الوزراء البريطانية تيريزا ماي، خلال لقائها صالح الليلة الماضية، دعم بغداد في تحقيق الاستقرار ومواجهة تهديد تنظيم "داعش" الإرهابي.



واوضح بيان للرئاسة العراقية نشرته وكالة الانباء العراقية (واع) ان المحادثات بين صالح وماي بحثت في العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة وخصوصا التعاون في المجال الأمني.

وأوضح الناطق باسم رئاسة الوزراء البريطانية في تصريح أن رئيسة الوزراء البريطانية أكدت للرئيس العراقي، خلال اللقاء، التزام المملكة المتحدة بدعم الحكومة العراقية في تحقيق الاستقرار بالعراق وتقديم مزيد من الدعم للقوات المسلحة العراقية لمواجهة تهديد تنظيم "داعش" الإرهابي.

كما أجتمع صالح مع وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت، وتناول اللقاء وفق وكالة الانباء العراقية، "العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها إضافة إلى بحث الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك". ونقل البيان تأكيد هانت "التزام بلاده بمساعدة العراق في بناء مستقبل مستقر ومزدهر بعد الدمار الذي سببه نشاط داعش هناك خلال الفترة الماضية".

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واشار بيان اخر ان صالح حضر حفل استقبال ومأدبة عشاء اقيمت على شرفه مساء أمس الثلثاء، حضرها وزراء الدفاع والتجارة الدولية والتنمية والأمن ومستشار الأمن القومي لرئيسة الوزراء البريطانية ووزير شؤون الخارجية، اضافة الى شخصيات سياسية مهتمة بالشأن العراقي والشرق الاوسط".

واكد الرئيس العراقي في كلمته ان بلاده حريص على تطوير علاقات الصداقة مع المملكة المتحدة في المجالات كافة، لا سيما الاقتصادية والتجارية وبما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

وشدد صالح، وفق البيان، على أن "من اولوياتنا في هذه المرحلة إعادة إعمار العراق وتحسين مستوى الخدمات للعراقيين"، مشيراً إلى أن "تنظيم داعش الارهابي قد هزم عسكرياً، لكنه ما زال يمثل تهديداً حقيقياً وعليه يجب التركيز على محاربته وحسم المعركة معه". واضاف ان "العراق وبريطانيا يمكن ان يلعبا دوراً فاعلاً في استقرار المنطقة"، محذراً من ان "اي تصعيد فيها قد يؤدي الى حروب جديدة".

وفي مقابلة اجرتها معه قناة سي ان ان الاميركية، نقلت مقتطفات منها الوكالة العراقية، اكد الرئيس العراقي أن بغداد لا ترغب في أن تكون مسرحا لأي عمل عدائي ضد أي من الدول المحيطة، منبهاً إلى ان "الحرب يسهل البدء فيها، ولكن من الصعب جداً انهائها". وشدد على أن "القوات الأميركية وقوات التحالف في العراق موجودة بدعوة من الحكومة العراقية لغرض حصري هو قتال داعش، ولا نريد لأراضينا أن تكون مسرحا لأي عمل عدائي ضد أي من جيراننا".