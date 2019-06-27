شكرا لقرائتكم وزير يمني: الصراع الذي تسببت به ميليشيا الحوثي أدى إلى تدهور شديد في الوضع الإنساني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - روما - "الحياة" | منذ 9 ساعات في 26 يونيو 2019 - اخر تحديث في 26 يونيو 2019 / 15:11

دعا وزير الزراعة والري اليمني عثمان مجلي المجتمع الدولي الى إدانة استمرار مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، سرقة المساعدات الإنسانية الغذائية المقدمة من برنامج الغذاء العالمي وقرار البرنامج التعليق الجزئي لعمليات المساعدة في مناطق سيطرة الميليشيا.



جاء ذلك خلال كلمته أمس (الثلثاء)، أمام الدورة الـ 41 لمؤتمر منظمة الزراعة والأغذية "فاو" المنعقد خلال الفترة 22 - 29 حزيران (يونيو) الحالي في مدينة روما الإيطالية، والذي أشار فيه إلى التحديات التي تقف حائلاً أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومواجهة اليمن كارثة إنسانية غير مسبوقة بسبب الصراع الذي تسببت به ميليشيا الحوثي الانقلابية وأدى إلى تدهور شديد في الوضع الاقتصادي والسياسي والإنساني والبنية التحتية وعلى وجه الخصوص القطاع الزراعي. جاء ذلك خلال كلمته أمس (الثلثاء)، أمام الدورة الـ 41 لمؤتمر منظمة الزراعة والأغذية "فاو" المنعقد خلال الفترة 22 - 29 حزيران (يونيو) الحالي في مدينة روما الإيطالية، والذي أشار فيه إلى التحديات التي تقف حائلاً أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومواجهة اليمن كارثة إنسانية غير مسبوقة بسبب الصراع الذي تسببت به ميليشيا الحوثي الانقلابية وأدى إلى تدهور شديد في الوضع الاقتصادي والسياسي والإنساني والبنية التحتية وعلى وجه الخصوص القطاع الزراعي. ودعا مجلي المنظمات الدولية إلى إدانة هذه الخروقات وممارسة الضغط على الانقلابيين ومن يدعمهم للسماح لمنظمات الامم المتحدة مواصلة أعمال الإغاثة الإنسانية بما يخدم الجانب الإنساني والتنموي.



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