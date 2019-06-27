شكرا لقرائتكم اجتماع يمني-أميركي لمناقشة جهود استئناف مساعي السلام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - الحياة" | منذ 10 ساعات في 26 يونيو 2019 - اخر تحديث في 26 يونيو 2019 / 15:11

التقى نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح اليوم (الثلثاء) سفير الولايات المتحدة الأميركية كريستوفر هنزل لدى اليمن، لمناقشة المستجدات على الساحة الوطنية وجهود استئناف مساعي السلام في اليمن.



وجرى خلال اللقاء مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها وفي مقدمتها مجالات التعاون الأمني والعسكري لمحاربة الإرهاب، كما تم استعراض جملة من التصعيدات المحلية والإقليمية التي تسبب بها المشروع الإيراني التخريبي ضمن هدف تصدير الثورة ودعم الميليشيات المسلحة الطائفية لزعزعة الأمن والاستقرار العالمي.

وأكد نائب الرئيس اليمني إدانة بلاده ورفضها لكل التهديدات والأعمال الإجرامية من قبل إيران ومخالبها في الجزيرة العربية كجماعة الحوثي والتي تستهدف في المملكة العربية السعودية وأمن المياه الإقليمية، منوهًا أن إحدى وأهم الطرق لردع هذا المشروع التخريبي تتمثل في استعادة الدولة اليمنية ودحر المشروع الانقلابي والاتجاه نحو بناء اليمن الاتحادي المكون من ستة أقاليم.

من جهته، جدد السفير الأميركي التأكيد على دعم بلاده للشرعية اليمنية ولمؤسسات الدولة الرسمية وحرصها الكبير على إحلال السلام الدائم وإنهاء معاناة الشعب اليمني ووضع حد لتدهور الوضع الإنساني، مثمنًا مواقف الحكومة وحرصها على التوصل لحل سلمي.