«المالح والصيد البحري».. عرس تُراثي يحتفي بحرف الأجداد

انطلقت صباح أمس، فعاليات الدورة السابعة لمهرجان «المالح والصيد البحري» الذي تنظمه بلدية دبا الحصن بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة، في دبا الحصن، وبمشاركة 15 جهة حكومية وعدد من المحال التجارية والأسر المنتجة.

يُعد المهرجان الذي يستمر 4 أيام متتالية بمنزلة عرس تُراثي يحتفي بالموروث الثقافي والشعبي العريق لدبا الحصن، من خلال تسليط الضوء على تراث الأجداد وماضيهم وحرفهم التقليدية، إلى جانب الترويج لمنتجات المالح التي تُعتبر من أقدم الصناعات التي عرفها أهل الإمارات، لتأمين احتياجاتهم ومخزونهم الغذائي في مختلف المواسم والفصول.

حضر حفل الافتتاح سالم بن محمد النقبي، رئيس دائرة شؤون البلديات والزراعة عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وأحمد سلطان الظهوري نائب رئيس المجلس البلدي لمدينة دبا الحصن، وطالب عبدالله صفر، مدير بلدية مدينة دبا الحصن، ووليد بوخاطر النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وأعضاء المجلس البلدي للمدينة، إلى جانب عدد من مديري الدوائر الحكومية الاتحادية والمحلية في المدينة، وممثلي الجهات المشاركة في المهرجان وحشد كبير من الجمهور والزوار.

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يتضمن المهرجان العديد من الأنشطة والعروض والمسابقات التراثية والتوعوية والترفيهية الجاذبة، وسط مشاركة 15 جهة حكومية و20 محلاً تجارياً و10 أُسر مُنتجة. وتهدف بلدية دبا الحصن من خلال هذه الدورة الجديدة من المهرجان، إلى مواصلة البناء على ما تحقّق من إنجازات ونجاحات لافتة في دوراته السابقة، والتي تمثلت في الموسم الماضي باستقطاب أكثر من 15 ألف زائر، وتحقيق مبيعات تجاوزت المليون و300 ألف درهم، وتتطلع في الموسم الحالي إلى جذب المزيد من الزوار من مختلف أرجاء الدولة ومن جميع الشرائح الاجتماعية والفئات العمرية، عبر باقة مميزة من الفعاليات والأنشطة الجاذبة والمُشوقة، التي تتضمن العديد من المسابقات والعروض التراثية والبحرية، وغيرها الكثير من المفاجآت السارة للحضور.

يُركّز المهرجان في موسمه السابع على إبراز الموروث البحري من خلال فعاليات عدة تتمحور حول تسليط الضوء على الحرف البحرية وأدوات الصيد التقليدية، إلى جانب تقديم العديد من العروض الفنية والأهازيج التراثية بمشاركة العديد من الفرق الشعبية المحلية، إضافة إلى تنظيم عدد من الورش التدريبية على صناعة المالح وتقطيعه وفق أفضل المعايير الصحية، كما يستعرض المشاركون في المهرجان تشكيلة متنوعة من «المالح» أبرزها «القباب» و«الكعند» و«الخباط» و«الصد»، وصناعات تقليدية أخرى تتعلق بالصيد البحري، إلى جانب ركن خاص للأسر المنتجة والحرف البحرية المتخصصة بصناعتي «الليخ» و«القراقير»، فضلاً عن ركن «المتحف البحري» الذي يضم أدوات تعود إلى بداية القرن الماضي كانت تستخدم في الصيد البحري، وركن خاص بأدوات الصيد ومحركات القوارب الحديثة.

وأكد طالب عبدالله صفر أن البلدية تحرص دائماً على تطوير فعاليات مهرجان المالح والصيد البحري بشكل مُستدام، بالتعاون مع شركائها من مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، ليكون محطة سنوية تُسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية والسياحية، ودعم الصناعات الحرفية والغذائية في المنطقة الشرقية لإمارة الشارقة، وتشجيع أبناء المنطقة على تحقيق أفضل استفادة من هذا المهرجان، وكذلك التمسّك بهذا الموروث وبصناعة المالح باعتبارها واحدة من أهم الصناعات التقليدية في المجتمع الإماراتي وأحد روافد الأمن الغذائي للدولة.

وقال وليد بوخاطر: غرفة تجارة وصناعة الشارقة حرصت منذ انطلاق المهرجان في عام 2013 على الاحتفاء بسلسلة المهن والصناعات البحرية العريقة التي مارسها أبناء الإمارات، والحفاظ على أحد جوانب الموروث الشعبي للدولة، ليكون أحد أبرز محطات حركة صناعة المهرجانات والأنشطة التراثية في إمارة الشارقة. وأضاف: حرصت الغرفة على استمرارية هذا المهرجان سنوياً وتنظيمه بالتعاون مع بلدية دبا الحصن لما يُمثله من فرصة لاستعراض جانب مضيء من تراث الأجداد الذي نفخر به، وكذلك لتأكيد البعد الاقتصادي لمهنة الصيد البحري وتطويرها لتظل نشاطاً استثمارياً وصناعياً وتجارياً يؤمن دخلاً مجزياً لأهالي المنطقة وأبنائها.