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في العام 1999 كتب إدوارد سعيد قائلاً: «لم تقدّم الصهيونية الكلاسيكية أي حل للوجود الفلسطيني، ولذلك لا أرى أي طريق آخر سوى التحدث عن تشاطر الأرض التي جمعتنا معاً. تشاطر في إطار ديمقراطي حقيقي يضمن الحقوق المتساوية لكل المواطنين».

في هذا عاد سعيد إلى أطروحة قديمة تدعو إلى إقامة دولة واحدة تضم الفلسطينيين واليهود على أسس ديمقراطية، حرة من كل أشكال التمييز والتسلط، أي على غرار الوضع القائم اليوم في جنوب إفريقيا، بإنهاء انفراد المستوطنين البيض بالسلطة والثروة، وبناء نظام ديمقراطي يساوي بين جميع المواطنين، بصرف النظر عن لونهم، وقوميتهم، ودينهم، في الحقوق والواجبات.

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دعوة إدوارد سعيد التي تشاطره فيها أصوات أخرى، بما فيها بعض الأصوات اليسارية اليهودية، على قلة عددها ومحدودية تأثيرها داخل وخارج «إسرائيل»، جاءت بعد أن وصلت اتفاقات «أوسلو» إلى طريق مسدود، لأن الطرف الصهيوني الذي أمضى تلك الاتفاقيات لم يكن جاداً في بلوغ حل، وإنما كان يراهن على كسب الوقت، باستدراج القيادة الفلسطينية إلى الفخ الذي وقعت فيه فعلاً، ولا أذكر الآن اسم المحلل السياسي الذي كتب يومها: كان على المفاوضين الفلسطينيين أن يقرأوا قبل أن يوقّعوا، ولكن الذي حدث هو العكس تماماً: وقّعوا، ثم قرأوا ما في الاتفاقيات من حبائل.

ما تجري المطالبة به اليوم هو ما أقرته الشرعية الدولية، بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 الصادر في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 1947، ويتبنّى خطة تقسيم فلسطين القاضية بإنهاء الانتداب البريطاني عليها، وتقسيم أراضيها إلى دولة عربية تبلغ مساحتها نحو 11,000 كم2؛ ما يمثل 42.3% من فلسطين، ودولة يهودية على الجزء المتبقي، الذي يمثل 57.7% من فلسطين، على أن تكون القدس وبيت لحم والأراضي المجاورة، تحت وصاية دولية.

لم يقبل العرب يومها بقرار التقسيم، فلم تنشأ الدولة الفلسطينية المنصوص عليها في القرار، وأصبحت الضفة الغربية، بما فيها القدس، تحت الإدارة الأردنية، وقطاع غزة تحت الإدارة المصرية، واستمرّ هذا الوضع حتى عدوان يونيو/ حزيران 1967 الذي احتلت فيه «إسرائيل» الضفة كاملة، وقطاع غزة.

وظلّ المجتمع الدولي متمسكاً بحل الدولتين، وبقيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو/ حزيران، لكن خلال أكثر من أربعة عقود ظلت «إسرائيل»، مدعومة من أمريكا ودول غربية أخرى، تماطل في ذلك، حتى نضجّ ما يحسبونه ظرفاً ملائماً لتصفية القضية الفلسطينية عبر «صفقة القرن» التي ترّوج ل«فلسطين جديدة» لا علاقة لها لا بفلسطين، ولا بفكرة الدولة.

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