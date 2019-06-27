24 جريحاً يمنياً يغادرون إلى الهند للعلاج على نفقة الإمارات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - غادر مطار عدن، أمس، 24 جريحاً يمنياً؛ لتلقي العلاج في الهند على نفقة دولة الإمارات العربية المتحدة؛ وذلك في إطار الدعم المتواصل، الذي تقدمه الإمارات للأشقاء في اليمن؛ للتخفيف من معاناتهم، والوقوف إلى جانبهم في ظل الظروف الصعبة، التي يواجهونها؛ جرّاء الحرب والانتهاكات المتواصلة التي تشنها ضدهم ميليشيات الحوثي الإرهابية التابعة لإيران.

وأكد محمد الشحي ممثل «هيئة الهلال الأحمر» الإماراتي في عدن - الذي كان مع الفريق التطوعي التابع للهيئة في وداع الجرحى - «إن القيادة الرشيدة تولي اهتماماً خاصاً بالجرحى اليمنيين، ويعمل فريق الهلال في اليمن بالتنسيق مع الأشقاء في اليمن على خدمتهم، وهذا أقل ما يمكن تقديمه لهم، متمنياً لهم ولكل الجرحى الشفاء العاجل، والعودة سالمين إلى أسرهم وأهلهم».

وأعرب الجرحى عن شكرهم وسعادتهم بالوقفة الإنسانية لدولة الإمارات إلى جانبهم، مؤكدين أنها دائماً تحرص على رعاية الجرحى بمختلف المجالات. جدير بالذكر أن دولة الإمارات وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر، تكفلت منذ شنت الميليشيات الحوثية الإيرانية الحرب على اليمن في 2015 بمعالجة الآلاف من الجرحى بمستشفيات دولة الإمارات ومصر والسودان والهند والأردن.

إلى ذلك، دعمت الإمارات افتتاح مستشفى المظفر في تعز اليمنية؛ بعد إعادة تأهيله وترميم جميع أقسامه، وإصلاح شبكة الكهرباء به، ودعمه بالمولدات وأنظمة الطاقة.

وقالت الدكتورة إيلان عبد الحق وكيلة الشؤون الصحية في تعز، إن عملية الترميم والإصلاحات التي تمت في جميع أقسام المستشفى تمت بدعم من دولة الإمارات، وأعربت باسم كل أبناء محافظة تعز عن الشكر والامتنان لدولة الإمارات؛ لكل ما تقدمه للشعب اليمني في المجالات كافة.

وأعرب المهندس رشاد الأكحلي وكيل المحافظة، عن شكره الجزيل للتدخل السريع من قبل الإمارات، وترميم المستشفى الذي يخدم الكثير من أبناء تعز والذي جاء في وقت زمني قصير، واستجابة للمناشدات التي أطلقها سكان المدينة القديمة. وثمن المهندس مهيب الحكيمي وكيل الشؤون الفنية في تعز، الجهود الكبيرة للإمارات في إعادة إصلاح الأضرار، التي لحقت بالمستشفى، مؤكداً ترحيب السلطة المحلية ممثلة بنبيل شمسان محافظ تعز بمثل هذه الأعمال الإنسانية، التي تسهم في تطبيع الحياة بمدينة تعز.

بدوره، ثمن عبد الرحيم السامعي مدير مكتب الصحة في تعز، اللفتة الكريمة من الإمارات والتي كانت أول من استجاب للمناشدات، التي أطلقها أبناء المدينة القديمة بتعز؛ لإعادة تأهيل مستشفى المظفر استمراراً للدعم الذي تقدمه في مختلف المجالات.

وأطلقت الإمارات حملة إغاثة واسعة؛ لدعم أهالي محافظتي تعز والحديدة الذين نزحوا من بطش ميليشيات الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، إلى مديرية خنفر بمحافظة أبين اليمنية.

تأتي الحملة - التي تستمر أكثر من شهر وتستهدف 23 ألف نسمة من الأسر النازحة من بطش الميليشيات الإرهابية - ضمن البرنامج الإغاثي والإنساني الذي تقدمه دولة الإمارات في المحافظات المحررة والذي يشهد تسيير قوافل المساعدات الغذائية والإيوائية؛ عبر الفرق التطوعية التابعة ل«هيئة الهلال الأحمر» الإماراتي.

وأعرب المستفيدون عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات قيادة وشعباً على هذا العون الكبير واللفتة الإنسانية التي ستسهم في التخفيف من معاناة الكثير من الأسر وسط هذه الظروف المعيشية الصعبة.

(وام)