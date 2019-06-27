مقتل 4 إرهابيين واستشهاد 7 رجال شرطة في هجوم بالعريش



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”، (وام)

دانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف نقاط أمنية في شمالي سيناء بجمهورية مصر العربية مساء الثلاثاء، وأسفر عن مقتل 7 من أفراد الشرطة المصرية.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان لها: «إن دولة الإمارات؛ إذ تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها المبدئي والدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب، تؤكد دعمها القوي لجمهورية مصر العربية الشقيقة وتضامنها مع الحكومة والشعب المصري في مواجهة العنف والتطرف، داعية المجتمع الدولي إلى التكاتف لمواجهة هذه الآفة الخطيرة التي تهدد أمن واستقرار دول العالم واجتثاثها من جذورها». وشددت على أن مثل هذه الأعمال الإرهابية الجبانة لن تنال من عزيمة شعب مصر وإصراره على مواصلة التصدي بكل حسم للإرهاب الذي لا وطن له ولا دين ولا أخلاق، مؤكدة أن هذا الحادث الإرهابي يتنافى تماماً مع كل المبادئ والقيم الإنسانية والدينية.

وأعربت الوزارة عن تعازي دولة الإمارات ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء.

وأعلنت وزارة الداخلية المصرية، عن مقتل 4 إرهابيين، خلال إحباط هجوم إرهابي بالعريش، في شمالي سيناء، أدى إلى استشهاد ضابط و6 جنود.

وأوضحت الوزارة، في بيان أصدرته أمس، أن مجموعة من العناصر الإرهابية، قامت بمهاجمة منطقة تمركزات قوات الشرطة جنوب غربي العريش بشمال سيناء؛ حيث تصدت لها القوات، وأسفرت المواجهات عن استشهاد ضابط و6 مجندين، ومصرع 4 من تلك العناصر الإرهابية. وكشفت عن أن أحد الإرهابيين كان يحمل حزاماً ناسفاً انفجر فيه، مشيرة إلى أنه تم العثور بحوزة الإرهابيين على أحزمة ناسفة، وأسلحه آلية، وقنابل يدوية.

وأضافت الوزارة، أن القوات تقوم بمطاردة العناصر الإرهابية، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية؛ حيث تتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق.

ودان الأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية، الهجوم الإرهابي، وأشاد الأزهر الشريف، في بيان، بجهود رجال الشرطة في التصدي لأعداء الوطن ومطاردتهم، والحفاظ على أمن مصر واستقرارها، مؤكداً أن هذه الجرائم الإرهابية لن تنال من عزيمة أبطالنا.

وطالب الشعب المصري بالوقوف إلى جانب رجال الشرطة، وقواتنا المسلحة، في حربهم ضد خفافيش الظلام.

وأشادت دار الإفتاء، في بيان، أصدره مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لها، بنجاح القوات الأمنية في التصدي لمحاولة مجموعة من الإرهابيين الهجوم على 3 حواجز أمنية بمدينة العريش؛ حيث تمكنت القوات من القضاء على 4 من العناصر الإرهابية، وإلقاء القبض على عدد كبير منهم.

وأشارت إلى أن الشريعة الإسلامية، ترفض مثل هذه الأعمال الإجرامية التي لا تنتج إلا الخراب والدمار، وتقتل الأبرياء، مشيراً إلى ضرورة تكثيف العمليات الاستباقية للقضاء على كل من تسول له نفسه استهداف أمن وسلامة الوطن.