«الإخلاء القمري» سيارة إسعاف لرواد الفضاء

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: عبير حسين

تختبر وكالة الفضاء الأوروبية «ESA» جهازاً أطلق عليه «نظام الإخلاء القمري» يفيد في عمليات إنقاذ رواد الفضاء على سطح القمر مصمماً على شكل هرمي يستطيع رائد الفضاء استخدامه لنجدة زميله المصاب. ونظراً لعدم قدرة أي رائد فضاء على حمل زميله بسبب البدلة التي يرتديها كل منهما، يقدم النظام الجديد المساعدة الفورية إذ يتم فتح نظام الإنقاذ الجديد ليشبه نقالة تتحول بعدها إلى ما يشبه عربة الإسعاف القادرة على نقل المصابين إلى بر الأمان. أشار هيرفي ستيفن، رئيس قسم التدريب في الفضاء الخارجي لوكالة الفضاء الأوروبية، إلى أن اختبارات «نظام الإخلاء القمري» تستغرق 9 أيام، في محطة الأبحاث الدائمة أسفل المياه، التابعة لوكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» والواقعة قبالة سواحل «كي لارجو» في ولاية فلوريدا ضمن مشروع نيمو 23 الذي يجرى عشرات العمليات من المحاكاة لتجربة زيارة القمر.

وتختبر سامنثا كريستوفر وجيسيكا واتكينز النظام عبر عدة رحلات سير في أعماق الأطلسي والتي تشبه السباحة في الفضاء الخارجي.