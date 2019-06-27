شكرا لقرائتكم خبر عن «النسور الخضراء» تطير إلى ربع النهائي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تأهلت نيجيريا إلى الدور ثمن النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 في كرة القدم، والمقامة في مصر، بعد فوزها الصعب على غينيا 1-صفر أمس الأربعاء على استاد الإسكندرية في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية.
وسجل المدافع كينيث أوميروو، لاعب شارلوروا البلجيكي، الهدف الوحيد في الدقيقة ال 73، ليمنح منتخب بلاده الفوز الثاني على التوالي بعد الأول على بوروندي بالنتيجة ذاتها.
ويلتقي اليوم الخميس في المجموعة ذاتها بوروندي مع مدغشقر المتعادلة افتتاحاً مع غينيا 2-2، في حين تتوجه الأنظار إلى قمة الجزائر والسنغال.
وتتصدر نيجيريا بطلة 1980 و1994 و2013، الترتيب برصيد 6 نقاط، فضمنت بطاقة التأهل، متقدمة على مدغشقر (نقطة واحدة) وغينيا (نقطة واحدة) وبوروندي (بلا رصيد).
يذكر أن بطل ووصيف كل من المجموعات الست يتأهل إلى ثمن النهائي، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات في المركز الثالث.
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