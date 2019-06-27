سارة الأميري: الإمارات ستكون مركزاً عالمياً للثورة الصناعية الرابعة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقد مجلس الإمارات للثورة الصناعية الرابعة اجتماعه الدوري برئاسة سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة المسؤولة عن ملف العلوم المتقدمة، رئيس المجلس، في إطار أهدافه لتطوير السياسات والممارسات الداعمة لجهود حكومة دولة الإمارات في تنفيذ الاستراتيجيات الداعمة لتبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وتوظيفها لتطوير العمل الحكومي، وبما يعزز موقع الدولة بوصفها مركزاً عالمياً لتبني أدوات الثورة الصناعية الرابعة.

وأكدت أن دولة الإمارات، تسير بخطى واثقة وثابتة نحو تحقيق تطلعاتها لتصبح نموذجاً عالمياً رائداً في المواجهة الاستباقية لتحديات المستقبل، وتطويع الأدوات التي توفرها الثورة الصناعية الرابعة للارتقاء بجودة الحياة.

وقالت: «بدأنا في الإمارات أولى خطوات تحقيق هذه الرؤية من خلال إطلاق استراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة، وتأسيس مركز الإمارات للثورة الصناعية الرابعة الذي يعتبر الأول من نوعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك بالتعاون مع منتدى دافوس، إضافة إلى ذلك لدينا شراكات عالمية نموذجية تعزز من فرص تطوير المستوى المعيشي للمجتمع».

وأضافت: «هذه الجهود تؤكد موقع الدولة وريادتها العالمية كحاضنة سباقة لإطلاق أحدث الأفكار الإبداعية واختبار الابتكارات الحديثة».

واطلعت على أهم الأهداف والبرامج التي عرضتها اللجان الفرعية، التي أنشئت خلال الفترة الماضية ضمن المجلس، إضافة إلى مناقشة الأدوار والمهام لتطوير نماذج وآليات العمل.

وتم الاطلاع على مستوى سير اللجان الثلاثة وتحديد مهامهم وآليات عملهم؛ حيث ستركز «لجنة تطوير وتبني التكنولوجيا المتقدمة» على دراسة التحديات والفجوات التي تواجه تبني التكنولوجيا المتقدمة في الدولة، ودراسة التطورات والقضايا العلمية والتكنولوجية التي لها علاقة بالثورة الصناعية الرابعة.

أما «لجنة التمكين القطاعي»، فستركز على رصد وتحديد المبادرات الحكومية والأنشطة المتعلقة بتمكين استراتيجية الثورة الصناعية الرابعة وتنظيم حملات لتطوير القطاعات ذات الأولوية، إضافة إلى اقتراح إطار لتحفيز الشراكات بين القطاعات العام والخاص والأكاديمي.

وستعمل «لجنة السياسات والتشريعات» على استعراض السياسات والتشريعات الحكومية الحالية وتحديد الفجوات فيها، وستعمل على اقتراح الاستراتيجيات والسياسات والمبادرات لتعزيز دور العلوم والتكنولوجيا والابتكار في الدولة نحو تحقيق مئوية الإمارات 2071، وستعمل اللجنة أيضاً على تنفيذ وتطبيق المبادرات المعتمدة من قبل المجلس، إضافة إلى تحديد الأدوار.

وحضر الاجتماع أعضاء المجلس، والذي يضم في عضويته: عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي نائب رئيس المجلس، والدكتور مطر حامد النيادي، وكيل وزارة الطاقة والصناعة، والدكتور محمد سليم العلماء، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، والدكتور محمد إبراهيم، المعلا وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الأكاديمية للتعليم العالي، والمهندس حسن محمد جمعة المنصوري، وكيل وزارة تطوير البنية التحتية، وحمد عبيد المنصوري، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، وسعيد راشد اليتيم، وكيل وزارة المالية المساعد لشؤون الموارد والميزانية، ومحمد بن طليعة، مساعد المدير العام للخدمات الحكومية بمكتب رئاسة مجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، وهدى الهاشمي، مساعد المدير العام للاستراتيجية والابتكار بالمكتب، واللواء الركن طيار إسحاق صالح محمد البلوشي، رئيس الإدارة التنفيذية للصناعات وتطوير القدرات الدفاعية بوزارة الدفاع، وعبدالله سلطان الفن الشامسي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المعالجات التجارية بوزارة الاقتصاد بالنيابة عن محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية.

(وام)