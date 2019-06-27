"المهنيين السودانيين" يدعو لتكثيف الحشد لمواكب 30 يونيو

الخرطوم/ الخليج 365

دعا تجمع المهنيين السودانيين، الأربعاء، إلى تكثيف الدعوات لمواكب 30 يونيو/حزيران المرتقبة الأحد المقبل، للمطالبة بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية.

ودعا التجمع، في بيان، تلقت الخليج 365 نسخة منه، إلى تحويل ذكرى انقلاب الرئيس المعزول عمر البشير، إلى مظاهرات صاخبة ضد المجلس العسكري.

و30 يونيو، هو نفس اليوم الذي نفذ فيه الرئيس المعزول عمر البشير انقلابا عسكريا عام 1989 تولى على إثره السلطة، قبل أن تتم الإطاحة به في أبريل/نيسان الماضي، تحت وطأة ثورة شعبية.

وفي وقت سابق الأربعاء، دعت قوى إعلان الحرية والتغيير، إلى "مواكب مليونية" في 30 يونيو، للمطالبة بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية.

من جانبه قال المكتب السياسي لحزب دولة القانون والتنمية، إن السودان "يمر بمرحلة تاريخية مفصلية حاسمة إما استكمال التغيير الحقيقي بالانتقال جميعا الى سودان دولة القانون والحريات الحقيقية وإما الدخول في مصير مجهول تتقاذفه أهواء الاستبداد عسكريا كان أو مدنيا".

Advertisements

وأضاف في بيان، أنه "في ظل هذه الظروف المعقدة ننظر بتفاؤل لاستمرار الحراك الثوري ونؤكد أنه لامناص منه إلا بتحقيق المطالب والمكتسبات الثورية الكاملة".

وفي سياق متصل، نقلت صفحات تجمع المهنيين السودانيين على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الجالية السودانية في مدينة ‫واشنطن، ستنظم مسيرة السبت المقبل تضامناً مع السودان أمام البيت الأبيض، فيما تنطلق في مدينة ‫نيويورك مشابهة.

ويشهد السودان تطورات متسارعة ومتشابكة منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989- 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي؛ تنديدًا بتردي الأوضاع الاقتصادية.

وأعرب المجلس الانتقالي مرارًا اعتزامه تسليم السلطة إلى المدنيين، لكن لدى قوى التغيير مخاوف متصاعدة من احتمال التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي، للاحتفاظ بالسلطة، كما حدث في دول عربية أخرى.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.