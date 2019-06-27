حريق سام يسفر عن ضحايا شمالي العراق (صور)

أعلن مدير ناحية الشورة، خالد الجار، في تصريح خاص لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، مساء اليوم، السيطرة على الحريق داخل الشركة العامة لكبريت "المشراق" في ناحية القيارة، جنوبي الموصل، مركز نينوى.

© REUTERS / Goran Tomasevic

وأكد الجار المتواجد في موقع حادث الحريق، في ناحية القيارة، أن رجال الدفاع المدني، والبلديات، وشركة كبريت "المشراق"، والقوات الأمنية، تمكنوا من إخماد الحريق والسيطرة عليه، بعد أن نشب في الأدغال المحاذية لسور الشركة وتطور ووصل إلى داخلها والتهم الكبريت الموجود فيها.

وأفاد الجار، بوفاة أحد منتسبين الدفاع المدني، إثر انقلاب سيارة الإطفاء، أثناء وصول الفرق لإخماد الحريق، فيما أصيب عدد من رجال الأطفال بحالات اختناق، وكذلك من القوات الأمنية بينهم ضباط برتبة مقدم، وعريف، حاليا يتلقون العلاج في مستشفى أطباء بلا حدود.

وعلمت مراسلتنا من مصدر أمني، أن انقلاب سيارة الإطفاء، أسفر أيضا عن إصابة ثلاثة من رجال الدفاع المدني بجروح، فيما انتشرت رائحة الكبريت في القيارة، والقرى، والنواحي القريبة منها.

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وأعلنت القيارة التي تلبدت سمائها بسحب من الدخان الرمادي، النفير العام، موعزة إلى كافة سيارات الإسعاف للتواجد بالقرب من موقع الحريق ونقل المصابين إلى مستشفى الناحية، وأطباء بلا حدود.

وتناقل ناشطون بارزون من ناحية القيارة، صورا تظهر سحب الدخان التي غطت مدينتهم والقرى المجاورة لها في جنوب الموصل، مطالبين بمزيد من الجهود والتدخل، وتوفير المستلزمات الطبية، وأقنعة الوقاية لإنقاذهم من كارثة بيئية محتمة نتيجة احتراق الكبريت السام والغازات المصاحبة له من الحريق الهائل الذي بدء منذ عصر اليوم.

وكان مدير مديرية زراعة نينوى، دريد حكمت زوما، قد كشف في تصريح خاص لمراسلتنا، الأحد الماضي، 23 يونيو، حصيلة الحرائق التي التهمت الحقول الزراعية للقمح، والشعير، في نينوى، إذ وصلت بحدود 260 حريقا، منها مفتعلة، وعلى يد الإرهاب، وأخرى إثر نزاعات عشائرية، وهناك إهمال، وتماس كهربائي، ومشاكل جراء شرارات نارية من الحاصدات "الآلات الزراعية".