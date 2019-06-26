بريطانيا.. المعارضة تدعو الحكومة للقبول بعدم مشروعية بيع السلاح للسعودية

لندن/ طايفون صالجي/ الخليج 365

دعا زعيم حزب العمال البريطاني المعارض، جيريمي كوربن، الأربعاء، حكومة بلاده إلى عدم الاعتراض على قرار محكمة الاستئناف البريطانية، القاضي بعدم مشروعية صفقات بيع السلاح إلى السعودية.

وقال كوربن، في كلمته خلال جلسة لمسائلة الحكومة في مجلس العموم البريطاني (البرلمان)، إن قرار المحكمة يجب أن يُشكل "دعوة لليقظة" بالنسبة للحكومة البريطانية ورئيسة وزرائها تيريزا ماي.

والأسبوع الماضي، قضت محكمة الاستئناف في لندن بعدم مشروعية صفقات السلاح التي باعت الحكومة البريطانية بموجبها أسلحة إلى السعودية، وتم استخدامها في الحرب باليمن.

وعزت المحكمة قرارها إلى عدم اتباع الإجراءات المطلوبة في صفقات السلاح التي يمكن استخدامها في اليمن.

وعلى إثر ذلك، أعلنت الحكومة البريطانية، الثلاثاء، عن حظر بيع الأسلحة للسعودية ودول التحالف، وعن عزمها الطعن ضد القرار.

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وأوضح كوربن، أن بريطانيا باعت للسعودية أسلحة بقيمة 4 مليارات و500 مليون دولار، خلال الفترة الماضية، وأن هذه الأسلحة استعملت في حرب اليمن، التي أدت لمقتل أكثر من 200 ألف شخص لحد الأن.

وأردف: "على الحكومة بدل الاعتراض على قرار المحكمة، القبول به، ووقف بيع الأسلحة للسعودية .. يجب تحقيق السلام في اليمن، وإنقاذ هذه الأرواح".

كما دعا الحكومة البريطانية، إلى الاقتداء بألمانيا، والدنمارك، اللتان منعتا بيع الأسلحة للسعودية، خلال الفترة الماضية، وكذلك الحال مع مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين، اللذان صوت أعضاؤهما في هذا الاتجاه.

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي جماعة "الحوثي" المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

وجعلت الحرب ثلاثة أرباع السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، ودفعت بالبلاد إلى حافة المجاعة، في حين اعتبرت الأمم المتحدة أن الأزمة التي يواجهها البلد العربي "الأسوأ في العالم".



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