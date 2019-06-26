إعلام عبري: وزيرا المالية الإسرائيلي والفلسطيني يلتقيان في القدس

القدس/أسامة الغساني/الخليج 365

قالت وسائل إعلام عبرية إن وزيري المالية الإسرائيلي موشيه كحلون والفلسطيني شكري بشارة التقيا في القدس، الأربعاء، بالتزامن مع انعقاد ورشة المنامة التي قاطعتها السلطة الفلسطينية.

وذكرت صحيفة "معاريف" أن كحلون وبشارة اجتمعا في القدس بحضور وزير الشؤون المدنية الفلسطيني حسين الشيخ، ومنسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية اللواء كميل أبو ركن.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللقاء بحث ملفات اقتصادية ومدنية مشتركة، وهو استمرار للقاءات تعقد بشكل مستمر منذ أربع سنوات، ولم يتم بحث أية قضايا سياسية خلاله.

ولم يصدر أي تعليق رسمي فوري من الجانب الفلسطيني بشأن اللقاء.

من جانبه، اعتبر موقع "واللا" الإسرائيلي أن عقد اللقاء بالتزامن مع "ورشة المنامة" رسالة من السلطة الفلسطينية بأنها "معنية باستمرار الحوار المباشر مع إسرائيل في القضايا والمشاريع الاقتصادية والتجارية المشتركة".

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وذكر الموقع الإسرائيلي أنه كان من المقرر أن يشارك كحلون في "ورشة المنامة"، لكن تل أبيب ألغت المشاركة الرسمية بعد ضغوط عربية على الإدارة الأمريكية، بسبب المقاطعة الفلسطينية للحدث.

وعقد "مؤتمر المنامة"، الثلاثاء والأربعاء، تحت عنوان "السلام من أجل الازدهار".

وأقيمت الورشة برعاية أمريكية ومشاركة عربية متباينة المستويات لدول السعودية والأردن ومصر والإمارات والمغرب، فضلًا عن البحرين المضيفة.

كما شارك في المؤتمر رجال أعمال وإعلاميون إسرائيليون، وسط مقاطعة فلسطينية كاملة، إثر رفض السلطة الفلسطينية التواصل مع الإدارة الأمريكية بعد قراراتها الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل نهاية عام 2017، ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس في مايو/أيار 2018، وفرض عقوبات مالية على السلطة الفلسطينية، وإغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.