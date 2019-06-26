السودان.. سجن وغرامة لمتهمين انتحلوا صفة قوات الدعم السريع

الخرطوم / الخليج 365

أصدرت محكمة سودانية مختصة في ولاية كسلا، الأربعاء، "حكما بالسجن والغرامة في مواجهة متهمين (لم تحددهم) بانتحال صفة قوات الدعم السريع".

وقال مصدر نيابي بالولاية (شرق) في تصريح لـ "المركز السوداني للخدمات الصحفية"، إن "بلاغات دونت في مواجهة متهمين متعلقة بانتحال الشخصية لأفراد قوات الدعم السريع، التابعة للجيش".

وأوضح المركز أن "المحكمة قضت بسجنهم لمدة ستة أشهر، وتغريمهم مبلغ 10 آلاف جنيه، أو السجن ستة أشهر في حالة عدم الدفع".

وضبطت السلطات المتهمين "وبحوزتهم أموال ومعروضات مختلفة مسروقة" دون تفصيل.

والثلاثاء، اتهمت قوات "الدعم السريع" التابعة للجيش السوداني، جماعات وعناصر تتبع للحركات المسلحة، بارتداء زيها والتحرك عبر ناقلات لإثارة الفتنة.

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وقال رئيس دائرة العمليات بقوات الدعم السريع، اللواء عثمان محمد حامد، إن "تلك الجماعات (لم يسمها) عملت على تشويه صورتهم إبان اعتصام المحتجين السودانيين أمام مبنى القيادة العامة بالخرطوم"، بحسب وكالة السودان الرسمية للأنباء "سونا".

وتتهم "قوى إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي، تلك القوات بفض الاعتصام في 3 يونيو/ حزيران الجاري، ما أسقط 128 قتيلا خلال الفض وأحداث عنف تلته، فيما تقول الحكومة إن عدد القتلى بلغ 61.

وتكونت قوات الدعم السريع عام 2013 تحت قيادة جهاز الأمن والمخابرات، قبل أن تتبع رئيس البلاد مباشرة في يناير/ كانون الثاني 2017، وأجاز البرلمان قانونا خاصا بالقوات يجعلها تابعة للجيش.

وتتصاعد مخاوف في السودان، على لسان قوى التغيير، من احتمال تكرار ما حدث في دول عربية أخرى، من حيث التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي بتسليم الحكم إلى سلطة مدنية.

وفي 11 أبريل/ نيسان الماضي، عزلت قيادة الجيش عمر البشير من الرئاسة، بعد 30 عاما في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.