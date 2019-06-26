صندوق قطري يسعى للوصول إلى 5 ملايين لاجيء ونازح

الدوحة / أحمد يوسف / الخليج 365

يسعى صندوق "الشيخ ثاني بن عبدالله (رجل أعمال قطري)" الإنساني إلى دعم 5 ملايين نازح ولاجئ على الأقل حول العالم وتقديم الدعم لهم.

وقال عايض القحطاني، ممثل الصندوق، إنه أنجز 20 % من هذا الهدف بتنفيذ حزمة من البرامج والمشاريع لتقديم الدعم اللازم لما يقارب مليون نازح ولاجئ في اليمن والروهنغيا ببنغلاديش.

جاء ذلك خلال اجتماع تشاوري مع مسؤولين في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة عقد بالدوحة الأربعاء، وفق مراسل الخليج 365.

وبحث الاجتماع آليات تنفيذ الصندوق لمشاريعه الإنسانية المتعلقة بدعم النازحين في اليمن واللاجئين الروهنغيا في بنجلاديش.

وأبريل/نيسان الماضي قدم الصندوق الإنساني منحة مالية للمفوضية بـ35 مليون دولار لتنفيذ برامج إغاثية لصالح مليون شخص من النازحين اليمنيين والروهنغيا.

ويعد التبرع، هو الأكبر على الإطلاق الذي تتلقاه مفوضية اللاجئين من الداعمين "الأفراد".

ويأتي التبرع ضمن برنامج إغاثة أطلقته مفوضية اللاجئين عام 2016، بغرض توفير طريقة فاعلة وموثوقة بحيث يتم إيصال 100 بالمئة من الأموال المتبرع بها مباشرة إلى مستحقيها من اللاجئين والنازحين.

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وينقسم التبرع إلى قسمين: الأول قيمته 13 مليون دولار، بغرض تقديم المساعدة النقدية من أجل المأوى لقرابة 300 ألف شخص من النازحين اليمنيين.

والقسم الآخر يهدف إلى دعم ما يقدر بـ 450 ألف لاجئ من الروهنغيا في ضواحي مدينة كوكس بازار، جنوبي شرقي بنغلاديش، مع التركيز على قطاعات الصحة والتغذية والمأوى، بمبلغ يفوق 22 مليون دولار.

وتأسس صندوق ثاني بن عبد الله آل ثاني (رجل أعمال قطري) الإنساني، تحت مظلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

من جهته، قال أمين عوض مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة، إن "القطاع الخاص له دور حيوي على المستوى الدولي في تقديم الدعم والمساندة والمساعدة للجهود الدولية في سبيل القضاء على مشكلات النزوح واللجوء"

ولفت إلى أن" تأسيس صندوق الشيخ ثاني بن عبدالله الإنساني نموذجًا قطريًا فريداً في المجال".

وتابع: "نأمل من القطاع الخاص والأفراد في كل أنحاء العالم استلهام هذه التجربة من أجل ابتكار برامج إغاثية وإنسانية تخدم الفئات المتضررة".

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