الموصل / سرهاد شاكر / الخليج 365
أعلنت وزارة الصحة العراقية، الأربعاء، وفاة أحد منتسبي الدفاع المدني، وإصابة 3 آخرين، أثناء محاولات إخماد حريق في شركة عامّة لإنتاج الكبريت، جنوبي الموصل، مركز محافظة نينوى، شمالي البلاد.
جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم الوزارة سيف البدر، أكد فيه الاستنفار للتعامل مع الحريق، الذي تسبب أيضا بعشرات حالات الاختناق.
وفي وقت سابق، أوضح النقيب هيثم الجبوري، من شرطة محافظة نينوى، أن حريقا في أراض زراعية قريبة من الشركة، بمنطقة "المشراق"، خرج عن السيطرة، ووصل موقع مخلفات الكبريت، ما تسبب بانبعاث أدخنة سامة بشكل كثيف.
وأضاف الجبوري، أن عشرات الموظفين ورجال الدفاع المدني أصيبوا بالاختناق، دون تحديد عدد الحالات أو مدى خطورتها.
بدوره، أعلن محافظ نينوى منصور المرعيد، في بيان، "النفير العام" للتعامل مع الحادث، فيما وجّه مجلس المحافظة نداء استغاثة إلى بغداد وأربيل.
والشركة العامة للكبريت، تتبع وزارة الصناعة والمعادن، وتم إنشاؤها عام 1969، وتستخرج الكبريت من حقل المشراق، في عملية تنتج الكثير من المخلفات السامة والسريعة الاشتعال.
وعلى مدى الأسابيع القليلة الماضية، التهمت حرائق كبيرة مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في مناطق مختلفة من البلاد، ولم تتمكن السلطات من معرفة الجهات التي تقف وراء الأسباب حتى الآن.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة و3 إصابات جراء حريق بشركة كبريت شمالي العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.