وفاة و3 إصابات جراء حريق بشركة كبريت شمالي العراق

الموصل / سرهاد شاكر / الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة العراقية، الأربعاء، وفاة أحد منتسبي الدفاع المدني، وإصابة 3 آخرين، أثناء محاولات إخماد حريق في شركة عامّة لإنتاج الكبريت، جنوبي الموصل، مركز محافظة نينوى، شمالي البلاد.

جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم الوزارة سيف البدر، أكد فيه الاستنفار للتعامل مع الحريق، الذي تسبب أيضا بعشرات حالات الاختناق.

وفي وقت سابق، أوضح النقيب هيثم الجبوري، من شرطة محافظة نينوى، أن حريقا في أراض زراعية قريبة من الشركة، بمنطقة "المشراق"، خرج عن السيطرة، ووصل موقع مخلفات الكبريت، ما تسبب بانبعاث أدخنة سامة بشكل كثيف.

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وأضاف الجبوري، أن عشرات الموظفين ورجال الدفاع المدني أصيبوا بالاختناق، دون تحديد عدد الحالات أو مدى خطورتها.

بدوره، أعلن محافظ نينوى منصور المرعيد، في بيان، "النفير العام" للتعامل مع الحادث، فيما وجّه مجلس المحافظة نداء استغاثة إلى بغداد وأربيل.‎

والشركة العامة للكبريت، تتبع وزارة الصناعة والمعادن، وتم إنشاؤها عام 1969، وتستخرج الكبريت من حقل المشراق، في عملية تنتج الكثير من المخلفات السامة والسريعة الاشتعال.

وعلى مدى الأسابيع القليلة الماضية، التهمت حرائق كبيرة مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في مناطق مختلفة من البلاد، ولم تتمكن السلطات من معرفة الجهات التي تقف وراء الأسباب حتى الآن.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.