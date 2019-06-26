بريطانيا والنرويج: "الترويكا" تدعم تشكيل حكومة مدنية بالسودان

الخرطوم/ بهرام عبد المنعم/ الخليج 365

أعلن مبعوثا بريطانيا والنرويج إلى دولتي السودان وجنوب السودان، الأربعاء، دعم بلدان "الترويكا" لوساطة الاتحاد الإفريقي، وتشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية في السودان.

جاء ذلك عقب لقاء جمع رئيس "العسكري"، عبد الفتاح البرهان، ونائبه، محمد حمدان دقلو "حميدتي" بالمبعوثين البريطاني روبرت فيروزر، والنرويجي ايرلنج شونزبيرج، بالقصر الرئاسي بالعاصمة الخرطوم.

ووفق بيان صادر عن إعلام المجلس العسكري، اطلعت عليه الخليج 365، قال شونزبيرج إن اللقاء برئيس المجلس العسكري ونائبه، كان "صريحا ومثمرا، وتطرق إلى الوضع السياسي الراهن، وسير المفاوضات لتشكيل حكومة مدنية".

واعتبر، في تصريحات إعلامية، أن "اللحظة الحالية التي يمر بها السودان مهمة، ويمكن أن تفتح الطريق أمامه لبداية جديدة".

وتابع: "نحن دول الترويكا (الولايات المتحدة، وبريطانيا والنرويج)، ندعم موقف الاتحاد الإفريقي بشكل خاص بتشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية".

ومؤخرا، أعلنت قوى التغيير، قائدة الحراك الشعبي في البلاد، قبولها بمقترحات الوساطة الإثيوبية، فيما اكتفى المجلس العسكري بالقول إنه دعا رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، إلى أن تكون مبادرته مشتركة مع الاتحاد الإفريقي.

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وتتهم "قوى إعلان الحرية والتغيير" قوات "الدعم السريع" (تابعة للجيش) بـ"ارتكاب انتهاكات"، أبرزها فض اعتصام الخرطوم، في 3 يونيو/حزيران الجاري، فيما تنفي الأخيرة ذلك.

وسقط 128 قتيلا في عملية الفض وأحداث عنف تلتها، حسب اللجنة المركزية لأطباء السودان (تابعة للمعارضة)، بينما قدرت آخر حصيلة لوزارة الصحة عدد القتلى بـــ61.

ومنذ انهيار مفاوضاتهما، في مايو/ أيار الماضي، يتبادل الطرفان اتهامات بالرغبة في الهيمنة على أجهزة السلطة المقترحة في المرحلة الانتقالية.

وتتصاعد مخاوف في السودان، على لسان قوى التغيير، من احتمال التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي للاحتفاظ بالسلطة، كما حدث في دول عربية أخرى.

ويشهد السودان تطورات متسارعة ومتشابكة ضمن أزمة الحكم، وذلك منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير، من الرئاسة، بعد 30 عاما في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.

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