اليمن.. تفجير أنبوب لنقل الغاز المسال في شبوة

عدن/ شكري حسين / الخليج 365
فجر مسلحون مجهولون، مساء الأربعاء، أنبوبًا لنقل الغاز المسال في محافظة شبوة جنوب شرقي اليمن، بحسب مسؤول محلي.
وقال مدير عام مديرية رضوم في المحافظة، محمد الشكلية، في اتصال هاتفي مع الخليج 365: إن "مسلحين مجهولين فجروا، مساء الأربعاء، أنبوب الغاز الممتد من حقل صافر في محافظة مأرب (شرق) إلى ميناء بلحاف بمحافظة شبوة".
ويبلغ طول الأنبوب 320 كم، وينقل الغاز من وحدة إنتاجه في صافر إلى ميناء بلحاف في شبوة، بغرض تصديره.
وأوضح المسؤول المحلي أن "عملية التفجير جرت في الكيلومتر 280 من الأنبوب، على بعد 40 كم فقط من منشأة بلحاف".
وأشار إلى أن الهجوم يأتي بعد يومين فقط من تفجير أنبوب النفط الممتد من مديرية جردان شمالي شبوة إلى ميناء النشيمة النفطي في مديرية رضوم جنوب شرقي المحافظة.
ودعا الأجهزة الأمنية في شبوة إلى القيام بواجباتها وحماية المنشآت النفطية من التخريب، وتقديم منفذي التفجيرات إلى المحاكمة.
وشهدت شبوة، قبل أيام، مواجهات مسلحة بين القوات الحكومية وقوات "النخبة الشبوانية"، وهي مدعومة من الإمارات، على خلفية محاولة الأخيرة السيطرة على مؤسسات حكومية بالقوة.
والإمارات هي ثاني أكبر دولة في تحالف عسكري عربي، تقوده السعودية، ويدعم منذ عام 2015 القوات الموالية للحكومة اليمنية، في مواجهة قوات الحوثيين، المدعومة من إيران.
واتهم مسؤولون يمنيون، في أكثر من مناسبة، الإمارات بامتلاك أجندة خاصة في اليمن، بعيدًا عن أهداف التحالف العربي، وهو ما تنفيه أبوظبي.
وشبوة من أهم محافظات اليمن، إذ تطل على بحر العرب، وتوجد بها المنشآت الخاصة بتصدير الغاز والنفط، فضلًا عن مخزون كبير من احتياطي النفط والغاز.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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