إصابة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال شرق #قطاع_غزة

الخليج - واس أصيب شابان فلسطينيان اليوم، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق خان يونس، وشرق مخيم البريج وسط قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية في غزة بأن جنود الاحتلال المتمركزين في مواقعهم العسكرية فتحوا نيران أسلحتهم الرشاشة صوب مجموعة من الفتية والشبان شرق بلدة خزاعة شرق خان يونس جنوب القطاع، وشرق مخيم البريج وسط القطاع، ما أدى إلى إصابة شابين وتم نقلهما إلى المستشفى.

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