قوات الوفاق تعلن سيطرتها على "غريان" وجيش حفتر يؤكد استمرار الاشتباكات

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طرابلس — سبوتنيك. وقالت عملية بركان الغضب في بيان صحفي عبر صفحتها الرسمية فيسبوك إن "قواتنا البطلة تبسط سيطرتها على وسط غريان وفندق الرابطة ومستشفى المدينة، وكافة مراكز السيطرة بالمدينة"، مشيرةً إلى أن "القوات العسكرية تقتحم مقر غرفة العمليات للهارب عبد السلام الحاسي (آمر غرفة عمليات الكرامة التابع لحفتر) ومعسكراته بالكامل، بعد انتفاضة من الداخل".

وأشارت عملية بركان الغضب في بيانها إلى "وصول دعم من خارج المدينة، في عملية خطط لها بإحكام، ودعمها نسور الجو باحترافية كاملة لإنجاز العملية في أقل من أربع وعشرين ساعة".

من جهة أخرى أكد اللواء أحمد المسماري الناطق باسم القائد العام للجيش الوطني الليبي شرقي البلاد، أن قوات الجيش الليبي تسيطر على الموقف فيما تتواصل الاشتباكات بين الجيش الوطني وقوات حكومة الوفاق في مدينة غريان.

وقال المسماري خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء في مدينة بنغازي شرقي البلاد إن "اليوم هناك محاولة لزعزعة الاستقرار في منطقة جبل غريان، هذا المعركة بدأت على موقع التواصل فيسبوك قبل أن تبدأ على أرض الواقع ومنطقة العمليات، لكن قواتنا لا تزال تسيطر على الموقف في المنطقة".

وأوضح الناطق الرسمي باسم القائد العام للجيش الليبي إلى أن "القتال في غريان لا يزال مستمرا"، مضيفاً "نطمأن الجميع بأن الموقف تحت السيطرة ونحيي كافة الوحدات التابعة للقوات المسلحة التي تخوض معركة الكرامة لتحرير العاصمة من كافة المليشيات والعصابات الإجرامية".