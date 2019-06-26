19 حريقا في مستوطنات إثر إطلاق "بالونات حارقة" من غزة

القدس / أسامة الغساني / الخليج 365

شهدت المستوطنات الإسرائيلية الكائنة بمحيط قطاع غزة، 19 حريقا، الأربعاء، جراء البالونات الحارقة التي تطلق من القطاع، وهو أكبر عدد حرائق تندلع في يوم واحد بالشهور الأخيرة،‎ بحسب إعلام عبري.

جاء ذلك في نبأ نقله موقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي، دون تفاصيل عن خسائر وأضرار تلك الحرائق، وهو ما يشير إلى أن البالونات سقطت في مناطق مفتوحة غير مأهولة.

وذكر الموقع أن طواقم إطفائية إسرائيلية وطواقم إنقاذ مدعومة بطواقم من سلطة الطبيعة والحدائق، ومن قوات الجيش وآلياته عملت على السيطرة على هذه الحرائق.

وشهد يوم أمس اندلاع 15 حريقا إثر إطلاق المتظاهرين الفلسطينيين في مسيرات العودة بالونات تحمل مواد حارقة باتجاه المستوطنات المحيطة بالقطاع، وفق إعلام عبري.

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والثلاثاء، أعلن مكتب "منسق أنشطة الجيش الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية"، في بيان، أنه "في أعقاب إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة إلى الأراضي الإسرائيلية تقرر وقف نقل الوقود إلى محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم من اليوم وحتى إشعار آخر".

و"البالونات الحارقة" هي بالونات يتم ربطها بمواد قابلة للاشتعال، بدأ الفلسطينيون باستخدامها بعد الطائرات الورقية الحارقة أيضا في مايو/أيار من العام الماضي، كأسلوب احتجاجي على المجازر التي ارتكبتها قوات الجيش بحقهم خلال إحياءهم فعاليات مسيرات العودة التي بدأت في 30 مارس/آذار الماضي، ولا تزال مستمرة.

وترد إسرائيل على هذه البالونات بمنع الوقود كليا عن قطاع غزة أو جزئيا أو منع الصيد.

ويتجمهر آلاف الفلسطينيين، في عدة مواقع قرب السياج الفاصل بين القطاع وإسرائيل، للمطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى قراهم ومدنهم التي هجروا منها عام 1948، ورفع الحصار عن قطاع غزة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.