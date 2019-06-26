إصابة 3 متظاهرين فلسطينيين شرقي قطاع غزة

غزة / هداية الصعيدي / الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الأربعاء، إصابة 3 متظاهرين بجراح مختلفة، من قبل الجيش الإسرائيلي شرقي قطاع غزة، خلال مشاركتهم في فعاليات مسيرة "العودة" السلمية.

وقالت الوزارة في بيان لها وصل الخليج 365 نسخة منه: "أصيب 3 مواطنين بجراح مختلفة من قبل الجيش الإسرائيلي، شرقي القطاع".

ولم توضح الوزارة في بيانها طبيعة الإصابات.

ويقمع الجيش الإسرائيلي مسيرات العودة السلمية التي انطلقت نهاية مارس/ آذار 2018 بعنف، ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين، وإصابة الآلاف بجراح مختلفة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.