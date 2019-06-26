تونس.. مسؤول تركي يثمن دور الذكاء الاصطناعي في المجالات المختلفة

تونس / مروى الساحلي / الخليج 365

قال عضو المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون التركي طه يوجل، الأربعاء، إن الذكاء الاصطناعي يسهل العمل في كل المجالات، وأنه يشهد تطورا متواصلا في أغلب دول العالم.

جاء ذلك خلال ندوة يعقدها اتحاد إذاعات الدول العربية، على هامش المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، تحت عنوان "تقنيات الأرشفة والذكاء الاصطناعي"، بالعاصمة تونس.

وأضاف يوجل، أن تركيا تعتمد كثيرا على الذكاء الاصطناعي، خاصة في البث الإذاعي والتلفزيوني، إلا أنها تقوم بمراقبة المحتوى كي لا يتم تمرير مشاهد عنف أو أخرى غير لائقة، عن طريق وضع تقنية تقوم بالكشف عن أي نوع من هذه المشاهد بطريقة مباشرة.

وأوضح أن الذكاء الاصطناعي يُستخدم في تخزين المعلومات وأرشفتها في وسائل الإعلام، وفي الطب وعلاج الأفراد، وفي التكنولوجيا، وفي البنية التحتية والتعليم، وغيرها.

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ونبه يوجل، إلى أنه ينبغي الحذر أثناء استخدامه، نظرا لأنه يمكن محو جميع المعلومات إذا وقع خطأ معين.

وتابع أن هناك حلولا جدية أكثر نجاعة، خاصة أن التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تطور متواصل في أغلب دول العالم، عن طريق تجميد البرمجة وجعلها ثابتة كي لا تمحى.

ولفت أن الذكاء الاصطناعي له العديد من الإيجابيات، إلا أنه يحمل سلبيات، خاصة في استعماله لنشر العنف المؤدي إلى الحروب.

وتنعقد الدورة الـ 20 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، الذي ينظمه اتحاد إذاعات الدول العربية في الفترة بين الخميس والأحد المقبلين، ويتنافس على جوائزه 273 عملا إذاعيا وتلفزيونيا.

وتنتظر مشاركة الفنانة السورية لينا شماميان، والمطرب البحريني فيصل الأنصاري.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.