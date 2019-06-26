توقعات #الأرصاد الخميس.. استمرار موجة #الطقس الحار

صحيفة الخليج الالكترونية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد، اليوم الأربعاء، عن طقس غدا الخميس.

وقالت إنه سيستمر الطقس حار مائل إلى شديد الحرارة مصحوب برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الافقية على المنطقة الشرقية .

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ولفتت إلى أن الطقس الحار يمتد تأثيره الى الأجزاء الشرقية من مناطق الرياض، القصيم، الحدود الشمالية كذلك على أجزاء من منطقة المدينة المنورة.

في حين تكون السماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان ، عسير ، الباحة .