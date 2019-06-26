جيش حفتر يعلن اندلاع اشتباكات في غريان وسيطرته على الموقف

وقال المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري إن قوات الجيش الليبي بقيادة حفتر أعلنت اندلاع اشتباكات في مدينة غريان جنوب طرابلس وأكدت سيطرتها على الموقف. وقال الجيش الليبي في بيان إن "عملية بركان الغضب التابعة لحكومة الوفاق الليبية تعلن السيطرة على وسط مدينة غريان جنوب طرابلس".

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