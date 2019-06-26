فلسطين ترحب بقرار سلطنة عُمان افتتاح بعثة دبلوماسية لديها

رام الله / لبابة ذوقان / الخليج 365

رحّبت فلسطين، الأربعاء، بقرار سلطنة عمان فتح بعثة دبلوماسية لديها.

جاء ذلك في بيان للخارجية الفلسطينية، وصفت فيه القرار بـ"الخطوة السياسية المهمة".

ووصف البيان الخطوة بأنها امتداد طبيعي لمواقف السلطنة الداعمة للشعب الفلسطيني وحقوقه.

كما أكد أن من شأن ذلك تعزيز العلاقات الثنائية، و"دعم المسيرة السياسية للقيادة الفلسطينية".

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وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت الخارجية العُمانية، عبر تويتر، توجه وفد من الوزارة إلى رام الله لمباشرة إجراءات فتح بعثة دبلوماسية على مستوى سفارة.

ورسميًا، يطلق وصف "مكاتب تمثيلية" على معظم البعثات الدبلوماسية لدى فلسطين، جراء عدم اعتراف إسرائيل بالأخيرة.

وفي الآونة الأخيرة، بدأت سلطنة عُمان الحديث عن لعب دور في تقريب وجهات النظر بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

واستضافت مسقط، في أكتوبر / تشرين الأول 2018، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو؛ في أول زيارة له إلى بلد عربي لا تربطه علاقات بتل أبيب.

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