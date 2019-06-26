عاهل الأردن يحضر في الإمارات تمريناً عسكرياً مشتركاً لجيشي البلدين

عمان/ليث الجنيدي/الخليج 365

حضر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ابن الحسين في الإمارات، تمريناً عسكرياً مشتركاً لجيشي البلدين.

جاء ذلك في إطار زيارة بدأها لدولة الإمارات، في وقت سابق، اليوم الأربعاء.

وتتمثل المشاركة الأردنية في التمرين الذي يطلق عليه الثوابت القوية/1، بأحد مقرات ألوية الجيش ويدعى لواء محمد بن زايد آل نهيان.

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ووفق ما أورده الديوان الملكي الأردني، في بيان، تلقت الخليج 365 نسخة منه، فقد كان في استقبال ملك الأردن وولي عهده الأمير الحسين بن عبد الله، لدى وصولهما موقع التمرين، محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي.

ويهدف التمرين إلى تعزيز التعاون في مجال العمليات المشتركة وتبادل واكتساب الخبرات العسكرية بين البلدين، دون أن يذكر البيان تفاصيل اضافية عنه.

وكان الملك عبد الله قد غادر إلى أبوظبي في وقت سابق اليوم، حيث أشارت الوكالة الأردنية الرسمية بأن الزيارة تأتي لحضور التمرين العسكري سابق الذكر.

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