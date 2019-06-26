تجمع المهنيين بالسودان: السلطات تعتقل موظفين في شركة الكهرباء

الخرطوم / الخليج 365

قال تجمع المهنيين السودانيين، الأربعاء، إن السلطات اعتقلت عددًا من مهندسي وفنيي شركة توزيع الكهرباء الحكومية بالعاصمة الخرطوم.

وطالب التجمع، في بيان له، بالإفراج عن موظفي الشركة، دون تحديد عددهم.

وأوضح أن الاعتقال جرى من داخل مباني رئاسة توزيع الكهرباء في العاصمة.

كما طالب البيان، إدارة الشركة بالوقوف إلى جانب موظفيها.

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وأشار إلى تفريق قوات تابعة للجيش مظاهرة وسط مدينة كسلا (شرق).

ونشر تجمع المهنيين صورًا لمئات المشاركين في المظاهرة، رفعوا فيها شعارات تطالب بمدنية السلطة.

ولم يصدر عن الحكومة أو المجلس العسكري الانتقالي تعليق فوري على بيان التجمع.

ومنذ أسابيع، يقود تجمع المهنيين وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، فعاليات شعبية تطالب الجيش بتسليم السلطة إلى المدنيين.

ويشهد السودان تطورات متسارعة ومتشابكة، ضمن أزمة حكم متواصلة منذ أن عزلت قيادة الجيش الرئيس عمر البشير من الرئاسة في 11 أبريل/ نيسان الماضي، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.