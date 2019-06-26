السلطات البحرينية تمنع مراسل "الخليج 365" من تغطية "مؤتمر المنامة"

القدس / مصطفى ديفيجي / الخليج 365

منعت السلطات البحرينية، الثلاثاء، مراسل وكالة الخليج 365 " أسعد فرات"، من دخول البلاد لتغطية مؤتمر "ورشة السلام من أجل الازدهار"، المعروف بـ"مؤتمر المنامة"، بحجة عدم توفره على اعتماد من أجل ذلك.

ورغم إجراء اتصالات عبر القنوات الدبلوماسية، إلا أن المسؤولين البحرينيين امتنعوا عن التجاوب، والسماح لمراسل الوكالة بتغطية المؤتمر الذي يناقش الجوانب الاقتصادية لخطة التسوية السياسية الأمريكية بالشرق الأوسط المعروفة باسم "صفقة القرن".

وفي حين سمحت المنامة لـ 7 صحفيين إسرائيليين بدخول أراضيها، لنفس الغرض، بعد حصولهم على التأشيرة، اضطرت مراسل الوكالة للانتظار ساعات طويلة في مطار البحرين الدولي، رغم حمله "جواز الخدمة"(رسمي)، الذي يخوله دخول البلاد دون تأشيرة.

وعبّر المراسل "فرات"، عن استيائه من المعاملة غير المحترمة للسلطات البحرينية، وعدم تسليمه جوازه حتى الوصول إلى باب الطائرة عند عودته مجددا نحو تركيا.

Advertisements

وأكد أنه تواصل مع وزارتي الخارجية، والمواصلات والاتصالات البحرينية، قبل عدة أيام من انطلاق المؤتمر، وذلك للحصول على اعتماد لتغطيته، غير أنهما رفضتا التجاوب معه.

وأردف: "بعد العديد من المحاولات للحصول على الاعتماد، والرفض المستمر من السلطات البحرينية، توجهت مباشرةً للمنامة من أجل الحصول عليه، ومُنعت من الدخول".

وبمشاركة عربية رسمية محدودة، مقابل مقاطعة تامة من جانب فلسطين ودول عربية أخرى، انطلق الثلاثاء، "مؤتمر السلام من أجل الازدهار" الشق الإقتصادي لخطة السلام في الشرق الأوسط، والمعروفة إعلاميًا بصفقة القرن، في العاصمة البحرينية، المنامة، الذي يرأسه جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وصهره.

ويشارك في المؤتمر، المستمر إلى الأربعاء، وزراء مالية من دول خليجية بالإضافة إلى وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد.



الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.