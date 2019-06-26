مسام: انتزاع ألفًا و130 لغمًا خلال الأسبوع الثالث من يونيو 2019

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الخليج - واس
تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن «مسام»، خلال الأسبوع الثالث من شهر يونيو 2019م، من انتزاع 1,130 لغمًا، منها 5 ألغام مضادة للأفراد و418 لغمًا مضادة للدبابات و696 ذخيرة غير متفجرة و11 عبوة ناسفة.
وكان «مسام»، انتزع خلال الأسبوع الثاني من شهر يونيو 2019م، 105 ألغام، منها لغمان مضادان للأفراد، و47 لغمًا مضادًا للدبابات، و56 ذخيرة غير متفجرة، وعبوة ناسفة.
وبلغ إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 73,511 لغمًا زرعتها الميليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة، راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.
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