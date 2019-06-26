الدفاع المدني بينبع يسيطر على حريق في مبنى سكني تجاري في المنطقة المركزية

الخليج - باسر الحبيشي صرح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العميد خالد مبارك الجهني: تبلغنا عند الساعة ١٤:٣٤ من ظهر هذا اليوم الاربعاء الموافق ١٤٤٠/١٠/٢٣ عن حادث حريق في مبنى سكني تجاري في المنطقة المركزية بمحافظة ينبع ، تم توجيه فرق الدفاع المدني للموقع تساندها فرقة إطفاء من الهيئة الملكية بينبع و بمشاركة الهلال الاحمر و المياة و الكهرباء وتبين عند الوصول نشوب حريق في مبنى سكني تجاري مكون من اربعة ادوار مكسي بالواح الكلادنج حيث لوحظ انتشار السنة اللهب من الواجهة الغربية للمبنى وتم مباشره العمل باعمال الانقاذ لإخراج المحتجزين من داخل المبنى وعددهم ثلاثة اسر ثمانية اشخاص تم معالجة ٦ حالات في الموقع من قبل الهلال الاحمر و نقل حالتين لام وطفلتها اختناق بالدخان من الجنسية الهندية لمستشفى ينبع العام بواسطة الهلال الاحمر وحالتهما مستقرة ان شاءالله ومكافحة الحريق من الداخل وعن طريق سيارةالسلالم من الخارج ومنع انتشاره و السيطرة عليه .

جاري تسليم الحادث لجهات الاختصاص لاستكمال الاجراءات اللازمة .

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