صحيفة الخليج الالكترونية أكّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن القيادة الإيرانية لا تتمتع بالذكاء متمنيًا في الوقت ذاته عدم خوض الحرب معهم. وقال ترامب في حوار له مع فوكس نيوز إن أي حرب مع إيران لن تستمر طويلًا، مستبعدًا في الوقت ذاته إرسال قوات برية في حال خوض حرب مع إيران.

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كانت هذه تفاصيل خبر #الرئيس_الأمريكي: قادة #إيران يفتقرون للذكاء وأي حرب معهم ستكون خاطفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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