سلمان_للإغاثة يُعيد 120 لاجئًا صوماليًا في #اليمن إلى بلادهم

الخليج - واس

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بإعادة 120 لاجئًا صوماليًا إلى بلادهم عن طريق ميناء عدن.

وتأتي هذه الدفعة ضمن برنامج إعادة اللاجئين الصوماليين في اليمن إلى بلادهم والممول من المركز بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية للاجئين والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

وأعرب اللاجئون الصوماليون عن شكرهم الجزيل لمركز الملك سلمان للإغاثة على مساعدتهم بالعودة إلى بلادهم.

يذكر أن هذا البرنامج يأتي في إطار سلسلة المشروعات الإغاثية والإنسانية الجاري تنفيذها في اليمن، وامتدادًا للدور الحيوي الذي تؤديه برامج الإغاثة والعون التي تقدمها المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة للمجتمعات المنكوبة والمتضررة .